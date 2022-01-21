Американцы представили электрический кемпер нового поколения: чем интересна новинка

Трейлер имеет встроенные электромоторы, снижающие нагрузку на автомобиль.

Компания Airstream представила на выставке RV SuperShow во Флориде очень интересный экспонат – eStream Travel Trailer Concept.

Именно буква "е" в названии кемпера намекает на некоторую электрификацию. Хотя снаружи трейлер сделан в ретро стиле, но имеет очень технологичную начинку. Об этом сообщает издание Insideevs.

Самое интересное, что новинка снабжена собственной силовой установкой и поддерживает технологию "умного дома". Airstream eStream построен на специальной платформе Thor, которую компания разработала собственноручно. На платформе установлена электрическая трансмиссия, разработанная совместно с компанией ZF – она передает тягу на колеса прицепа. Это сделано для того, чтобы снять часть нагрузки с буксируемого автомобиля.

Этот трейлер оснастили двумя электромоторами по одному на каждое колесо. Эти агрегаты совместно выдают 242 лошадиные силы мощности и 179 Нм. Питает двигатели батарея на 80 кВт*ч, чего предостаточно.

То, что кемпер имеет на борту дополнительные батареи, очень помогает в условиях природы. Ведь согласитесь, когда вы отдыхаете в лесу, меньше всего вы хотите – это запускать шумный генератор. А здесь вы получаете энергию прямо из своего трейлера. А чтобы не остаться без энергии, в кемпере встроена солнечная панель, которая выдает 900 Вт мощности.

В салоне инженеры позаботились обо всем необходимом для комфортных путешествий. Кроме того, eStream поддерживает "технологию умного дома и надежную цифровую связь", а также голосовое управление климат-контролем и освещением.

Напомним, что Mercedes-Benz представил новый электрический кемпер.