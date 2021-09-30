Американцы представили конкурента Tesla Cybertruck с запасом хода в 800 км: объявлена стоимость

Планируется, что модель будет представлена в четырех версиях.

Американская компания Atlis показала прототип нового электрического пикапа — XT.

Об этом сообщает InsideEVs.

Судя по внешности, модель метит в конкуренты пикапу Tesla Cybertruck, который Илон Маск представил еще несколько лет назад. Впрочем, в отличие от электропикапа Маска, этот выглядит более современным, менее футуристический и кажется вполне готовым отправиться в продажу.Под передним капотом — огромный 524-литровый багажник, его позиционируют как самый вместительный в электромобильном сегменте.

insideevs.com

Так, в основу пикапа легла платформа XP собственной разработки Atlis. Она по-настоящему универсальна, так как может подходить для создания как седанов и хэтчбеков, так пикапов и внедорожников. Что касается самого XT, то он будет доступен в вариантах с двумя и четырьмя дверями, а также с компоновкой салона на 3-6 мест. Новый Atlis XT выделяется адаптивной диодной светотехникой, способной менять цвета и оповещать других участников движения в случае аварии. Место традиционных зеркал заняли выдвижные камеры. Кроме них у пикапа еще девять камер кругового обзора.

В салоне преобладают износостойкие материалы, которые не боятся грязи и повреждений. Дисплеев традиционно два: 12,8-дюймовый системы мультимедиа и 10,1-дюймовая панель приборов. В оснащении заявленные современные системы помощи водителю и беспроводное обновление ПО, две зарядки для смартфонов и ящик для хранения личных вещей. В грузовом отсеке — четрые розетки на 120В для подключения внешних устройств, одна на 240В, а также по два разъема USB-A и USB-C.

insideevs.com

В основе силовой установки четыре синхронных электродвигателя. Однако, в отличие от Rivian, здесь не мотор-колеса. Суммарная мощность превышает 600 л.с., а крутящий момент — до 1 600 Нм. На выбор планируется предложить АКБ емкостью от 150 до 250 кВт/ч, благодаря чему запас хода будет варьироваться от 480 до 800 км. Время разгона до 100 км/ч — 5 секунд. Максимальная скорость — 193 км/ч.

В компании сообщали, что собрали уже четыре разные версии своей модели. У ранних вариантов был немного округлый внешний вид, который сейчас пересмотрен в пользу более утилитарных квадратных линий. Ожидается, что XT сможет вступить в серийное производство к концу 2022 года. Стоимость пикапа уже известна. Цена Atlis XT в базовом исполнении — 45 тысяч долларов. В первой партии будет всего 150 автомобилей.

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