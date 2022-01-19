Американцы превратили редкий лимузин Rolls-Royce в мощный пикап: что из этого вышло

Теперь это единственный пикап в мире с классическим кузовом Rolls-Royce.

Двое мужчин Джордан Войцеховски и его отец Джон работали над очень необычным проектом. У них на задворках лежало шасси от старенького пикапа Chevy и уж очень давно они собирались что-то с ним сделать.

Итак, все хорошо обдумав, они разместили на шасси кабину от легендарного Rolls-Royce Silver Shadow. Об этом сообщает издание The Drive.

Для того чтобы машина выглядела гармонично и имела определенный функционал, им пришлось немного переделать бортовую часть пикапа. Под капотом вместо британского двигателя разместился мощный американский V8 от Chevy, но чуть позже планируется установить более тяговый двигатель. Коробка передач автоматическая и имеет всего 3 передачи.

Машину пришлось лифтовать, для того чтобы она была более универсальной. Также сзади авто имеет прицепную систему для того, чтобы можно было перевозить другие автомобили на лафете. Так как мужчины владельцы одного из магазинов запчастей во Флориде, они часто перегоняют машины в свой сервис.

Сначала, изготовление этого авто было похоже на шутку, но впоследствии, машина начала вырисовываться и выглядела довольно неплохо. В салоне – это все еще тот самый старый и добрый Rolls-Royce Silver Shadow. Много роскоши, дерева и кожи, но в любой момент вы на нем можете свернуть с дороги и погонять бездорожьем.

https://www.thedrive.com

Также еще один важный аспект в том, что обслуживать этот Rolls-Royce стало очень дешево. Под капотом массовый агрегат от Chevy, а ходовая часть тоже от обычного пикапа, так что любая поломка не заберет из вашего кармана много денег. Самое главное хорошо следить за кузовом и интерьером, ведь найти кузовные панели или детали салона с каждым годом все труднее.

Как отмечают владельцы этого "монстра", работы над ним еще не закончены. У них есть еще много идей, как сделать этот Rolls-Royce Silver Shadow более практичным и привлекательным.

Напомним, что недавно вьетнамец создал из дерева копию дорогого автомобиля в мире: на нем можно передвигаться.