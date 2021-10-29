Американцы придумали новый краш-тест для кроссоверов: с ним справилась только одна модель (видео)

Всего проверяли 20 автомобилей этого сегмента.

Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) разработал новые правила проведения боковых краш-тестов автомобилей.

В нем исследователи решили проверить, как транспортные средства могут справиться с тележкой на повышенной скорости, масса которой сравнима со средним кроссовером. Первыми опробованными стали 20 новых внедорожников и кроссоверов.

Так, по мнению специалистов, существующих методов проверки безопасности автомобилей оказалось маловато, чтобы избежать гибели людей во время аварий на высоких скоростях. В этой связи эксперты разработали более жесткие требования к боковым краш-тестам. Если раньше столкновение с движущейся тележкой массой 1 497 килограммов проводили на скорости 50 километров в час, то по новым правилам удар происходит на скорости 60 километров в час. Причем масса барьера составляет 1 896 килограммов.

Из протестированных моделей восемь автомобилей, среди которых Chevrolet Equinox, Ford Escape, GMC Terrain, Hyundai Tucson, Jeep Compass, Jeep Renegade, Kia Sportage и Lincoln Corsair получили низкие оценки. Еще девять кроссоверов, среди которых Audi Q3, Buick Encore, Chevrolet Trax, Honda CR-V, а также Nissan Rogue, Subaru Forester, Toyota RAV4, Toyota Venza и Volvo XC40, показали себя "удовлетворительно".

Преодолеть усложненное испытание удалось лишь Mazda CX-5, которой эксперты поставили оценку "хорошо".

Ранее эксперты определили самый безопасный японский автомобиль.

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