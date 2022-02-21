Американцы составили рейтинг авто 2022 года, которыми больше всего довольны владельцы

Также принимались во внимание результаты тестов.

Американские специалисты назвали самые лучшие автомобильные бренды и модели 2022 года.

Соответствующий список был опубликован экспертами Consumer Reports.

Так, при составлении рейтинга учитывались, прежде всего, отзывы владельцев (в Consumer Reports регулярно проводят опрос автомобилистов). Кроме того, учитываются результаты тест-драйвов и уровень безопасности авто. Всего в рейтинг попали 32 бренда.

Отметим, что максимальная итоговая оценка может составить 100 баллов.

Итак, лидером рейтинга стала фирма Subaru с результатом 81 балл . В десятку вошли Mazda и BMW (по 78 баллов), Honda и Lexus (по 77 баллов), Audi (75 баллов), Porsche, MINI и Toyota (по 74 балла), а также Infiniti (72 балла). Хуже всего зарекомендовали себя Jeep, Mitsubishi, GMC и Land Rover – они замкнули список. Лучшим среди американских брендов стал Buick (72 балла), а Tesla расположилась на 23-й строчке из 32-х, заработав те же 60 баллов, что и Chevrolet, и Mercedes-Benz.

Consumer Reports

Кроме того, в Consumer Reports отметили отдельные модели разных классов, которыми наиболее довольны владельцы:

KIA Telluride – большой восьмиместный кроссовер собрал высокие оценки во всех категориях;

– большой восьмиместный кроссовер собрал высокие оценки во всех категориях; Honda Ridgeline – пикап с несущим кузовом, подходящий для повседневного семейного использования;

– пикап с несущим кузовом, подходящий для повседневного семейного использования; Lexus RX – премиальный кроссовер с высоким уровнем комфорта, динамики, безопасности и надежности;

– премиальный кроссовер с высоким уровнем комфорта, динамики, безопасности и надежности; Subaru Forester – просторный, экономичный кроссовер с высоким уровнем безопасности и надежности. Модель уже девятый год подряд попадает в ТОП от Consumer Reports;

– просторный, экономичный кроссовер с высоким уровнем безопасности и надежности. Модель уже девятый год подряд попадает в ТОП от Consumer Reports; Toyota Prius – модель, которая рекордные 19 лет в ТОП рейтинга Consumer Reports. У нее образцовая экономичность.

– модель, которая рекордные 19 лет в ТОП рейтинга Consumer Reports. У нее образцовая экономичность. Ford Mustang Mach-E – электрокроссовер с хорошей динамикой, увлекательной управляемостью и комфортабельной ездой;

– электрокроссовер с хорошей динамикой, увлекательной управляемостью и комфортабельной ездой; Honda Accord – просторный семейный седан с комфортабельной подвеской и хорошим запасом мощности;

– просторный семейный седан с комфортабельной подвеской и хорошим запасом мощности; Nissan Sentra – качественная бюджетная модель с богатой комплектацией, включающей набор систем безопасности;

– качественная бюджетная модель с богатой комплектацией, включающей набор систем безопасности; Nissan Qashqai/Rogue Sport – один из лучших компактных кроссоверов с высоким уровнем надежности и безопасности;

– один из лучших компактных кроссоверов с высоким уровнем надежности и безопасности; Toyota RAV4 Plug-In – подзаряжаемый гибрид RAV4, сохраняющий все традиционные достоинства модели, но при этом гораздо более мощный и экономичный.

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