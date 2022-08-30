Американцы составили рейтинг самых технологичных автомобильных брендов 2022 года

Известная американская компания JD Power, предоставляющая глобальный маркетингово-информационный сервис и оценку качества продукции, составила рейтинг технических инноваций новых автомобилей 2022 года.
Отмечается, что в рамках исследования эксперты агентства опросили 84 165 владельцев автомобилей 2022 модельного года. Их попросили высказать свое мнение о новых технологиях, реализованных в машинах, после 90 дней использования.
Так, автомобильные технологии разделены на четыре категории: удобство, автоматизация, устойчивость и информационно-развлекательные системы. На основе опыта пользователей составил индекс инновационности автомобильных брендов.
Согласно исследованиям JD Power, самый высокий общий и самый высокий рейтинг среди брендов премиум-класса с индексом инноваций 643 занимает Genesis. В премиальном сегменте Cadillac с индексом 584 занимает второе место, а Mercedes-Benz (539) – третье. Худший результат, по данным JD Power, в плане инновационности машин показали Honda и Mazda.
Среди массовых непремиальных брендов лидерство у Hyundai – 534 балла. На второй строчке KIA (495). Третий результат в этом сегменте сразу у трех брендов: Buick, GMC и Subaru, каждый из которых получил индекс инноваций – 482.
Вашему вниманию полный рейтинг от J.D.Power.
Помимо рейтинга марок, эксперты произвели выборку моделей автомобилей, оснащенных наибольшим количеством современных технологий. Все они показали высокий уровень трудоспособности. Итак, первое место досталось BMW X3. Второе и третье разделили между собой Cadillac Escalade и Lexus IS. В пятерку лучших вошли: MINI Cooper и Mitsubishi Outlander.
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