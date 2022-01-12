Американская команда установила новый мировой рекорд на Porsche Taycan

Команде удалось подняться на электромобили на высоту почти в 5 км.

Porsche Taycan Cross Turismo стал первым электромобилем, которому удалось покорить вершину 4.842.967 метров. Это все происходило под наблюдением экспертов из Книги рекордов Гиннеса.

Такое необычное путешествие удалось совершить экстремалам из США. Об этом сообщается на официальном сайте Porsche.

Команда совершила поездку с самой низины на гору. Чтобы добраться с самой низкой точки, до которой можно доехать на машине в Америке до одной из самых высоких, им понадобилось чуть больше суток. Расстояние по вертикали – около 5 километров. В своем путешествии они преодолели 2250 километров, делая лишь короткие остановки для того, чтобы размять ноги.

Самая низкая точка в США – бассейн Бедуотер в Долине Смерти. Он находится на высоте 86 метров ниже уровня моря. Чтобы пойти пониже, команде пришлось спускаться под землю. Для этой миссии они выбрали шахту Eagle Mine в Мичигане. Конечно, для того чтобы это было возможно, нужно было провести очень много работ по подготовке и в этом деле команде помогали сотрудники шахты. В конце концов, им удалось достичь глубины в 540,8 метров ниже уровня моря.

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Побывав под землей, было решено двигаться поближе к небу – на вершину Пайкс-Пик в Колорадо. Она находится на высоте 4302 метра. Там ежегодно проходят известные гонки, которые в этом году пройдут уже в 100 раз. Чтобы добраться до места назначения, пришлось проехать шесть штатов и подняться на высоту 4.842.967 метров, где кислорода на 40% меньше, чем внизу.

Следует отметить, что Porsche Taycan Cross Turismo показал себя хорошо. Команда не испытывала никаких проблем с автомобилем. Весь путь им было тепло и удобно. Также, самое главное, что автомобиль электрический, он не так зависит от кислорода, поэтому без проблем достался вершины за 33 часа 48 минут.

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