Категория
Авто
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Американские эксперты назвали новые автомобили с наиболее удобными сиденьями

Американские эксперты назвали новые автомобили с наиболее удобными сиденьями

Smart

Лучшим среди них всех стал кроссовер Nissan.

Аналитическая компания JD Power назвала новые автомобили, которые имеют наиболее удобные сиденья.

Для этого они опросили почти 111 000 покупателей и арендаторов машин после 90 дней эксплуатации их авто. Качество сидений они определяли по количеству жалоб на них. Об этом сообщается на сайте компании.

Среди массовых компактных автомобилей лучшие сиденья у седана Hyundai Elantra, который набрал 5,7 балла. За ним следуют Honda Civic (7,5 балла) и Volkswagen Golf (7,8 балла). У среднеразмерных моделей самые удобные сиденья у Honda Clarity (5,3 балла), Dodge Charger (5,5 балла) и Nissan Maxima (5,8 балла).

Nissan Rogue победил в категории компактных кроссоверов с 4,2 баллами, что является лучшей оценкой среди всех авто. Он значительно обошел Ford Mustang Mach-E (7,0 балла) и Honda CR-V (7,1 балла). Chevrolet Blazer (6,1 балла), Hyundai Palisade (6,4 балла) и Nissan Murano (7,1 балла) стали лучшими в среднеразмерных кроссоверах.

Среди полноразмерных пикапов меньше всего проблем имели RAM 1500 (6,3 балла), Ford F-150 (6,4 балла) и GMC Sierra (6,7 балла). Лучшим премиальным автомобилем стал Porsche 718 (4,6 балла), за которым следуют Lexus RC (4,7 балла) и Genesis G90 (4,9 балла).

В категории премиум-кроссоверов победил Lexus UX (4,4 балла), который обошел Lexus LX (5,8 балла) и BMW X4 (6,1 балла).

Ранее сообщалось, что было названо топ-5 самых быстрых автомобилей 2021 года, которые оснащены двигателем V6.

Читайте также:

Следующая публикация