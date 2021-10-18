Американские эксперты назвали новые автомобили с наиболее удобными сиденьями

Американские эксперты назвали новые автомобили с наиболее удобными сиденьями

Лучшим среди них всех стал кроссовер Nissan.

Аналитическая компания JD Power назвала новые автомобили, которые имеют наиболее удобные сиденья.

Для этого они опросили почти 111 000 покупателей и арендаторов машин после 90 дней эксплуатации их авто. Качество сидений они определяли по количеству жалоб на них. Об этом сообщается на сайте компании.

Среди массовых компактных автомобилей лучшие сиденья у седана Hyundai Elantra, который набрал 5,7 балла. За ним следуют Honda Civic (7,5 балла) и Volkswagen Golf (7,8 балла). У среднеразмерных моделей самые удобные сиденья у Honda Clarity (5,3 балла), Dodge Charger (5,5 балла) и Nissan Maxima (5,8 балла).

Nissan Rogue победил в категории компактных кроссоверов с 4,2 баллами, что является лучшей оценкой среди всех авто. Он значительно обошел Ford Mustang Mach-E (7,0 балла) и Honda CR-V (7,1 балла). Chevrolet Blazer (6,1 балла), Hyundai Palisade (6,4 балла) и Nissan Murano (7,1 балла) стали лучшими в среднеразмерных кроссоверах.

Среди полноразмерных пикапов меньше всего проблем имели RAM 1500 (6,3 балла), Ford F-150 (6,4 балла) и GMC Sierra (6,7 балла). Лучшим премиальным автомобилем стал Porsche 718 (4,6 балла), за которым следуют Lexus RC (4,7 балла) и Genesis G90 (4,9 балла).

В категории премиум-кроссоверов победил Lexus UX (4,4 балла), который обошел Lexus LX (5,8 балла) и BMW X4 (6,1 балла).

Ранее сообщалось, что было названо топ-5 самых быстрых автомобилей 2021 года, которые оснащены двигателем V6.

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