Американские инженеры создали гиперкар без системы "AirBag": чем необычный автомобиль

Этому автомобилю подушки безопасности не нужны.

Американское ателье Glickenhaus создало безопасный автомобиль, не имеющий систему подушек безопасности "AirBag".

В компании решили сделать разумный шаг, они построили автомобиль на шасси гоночного болида, но при этом сохранили доступ к дорогам общего пользования. Об этом сообщает издание Muscle cars and trucks.

Гоночные болиды почти никогда не были оснащены подушками безопасности, потому что их разрабатывают для более серьезных перегрузок. Поэтому в таких условиях AirBag не спасет, здесь нужен другой механизм гашения энергии.

Если оставить все как есть, то такой автомобиль не допустят к обычным дорогам или комиссия наложит на него серьезные ограничения. Теперь перед компанией стоит задача убедиться, что автомобиль даже без подушек безопасности сможет сохранить жизнь человеку.

Следует заметить, что отказ от подушек безопасности обусловлен не личным желанием конструкторов, а скорее конструктивной особенностью авто. Дело в том, что водитель SCG 004S сидит посреди кузова, справа и слева от него много свободного пространства – боковые “AirBag” просто не дотянутся до человека в случае аварии. Или их придется делать чрезмерно мощными, но тогда ради спасения пилота пострадают сидящие по бокам и немного позади пассажиры.

Поэтому решение пришло именно из гоночных технологий. Вся конструкция автомобиля должна быть рассчитана под тушение колоссальной энергии удара. В этом случае подушки безопасности становятся ненужными и даже опасными, а болиды отлично обойдутся и без них. Часть энергии удара гасится основой деформируемого кресла водителя, а другая часть — рулевой колонкой. Львиная доля рассеивается еще до "капсулы жизни", то есть непосредственно до углеродного кокона, окружающему салон машины.

Пока испытания идут по плану, и технология показывает неплохой результат. Итак, без проблем можно считать, что вскоре мы увидим на дорогах необычный спорткар.

Напомним, что недавно Toyota представила "умный" руль: он может увеличиваться в размерах и информировать водителя об опасности.