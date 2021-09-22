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Американские исследователи признали автопилот Tesla опасным, но это не вина компании

Американские исследователи признали автопилот Tesla опасным, но это не вина компании

Unsplash

Сейчас идет расследование 11 случаев ДТП с участием этой системы.

Автопилот на электромобилях Tesla признали опасным.

К такому выводу пришли исследователи Массачусетского технологического института, передает Slashgear.

Так, исследователи в течение года собирали данные о реакции водителей на отключение автопилота на территории Бостонской агломерации. Они оснастили транспортные средства системой сбора данных с шин, видеокамер и GPS-навигатора. Эти датчики предоставляли такую информацию, как кинематика электрокара, взаимодействие водителя с контроллерами, его местоположение и поза, пробег, а также вид перед автомобилем. Всего исследователи собрали данные о 500 тысячах пройденных миль.

Выяснилось, что с включенным автопилотом водители смотрели куда угодно, но не на дорогу. Команда также обнаружила, что частота отвлечения от дороги на действия, связанные с вождением, при использовании автопилота была меньше, чем в случае вождения вручную.

Отмечается, что чаще всего и длительнее водители переводят взгляд вниз или на центральную консоль. В 22 процентах случаев это продолжается более 2 секунды.

Таким образом в МТИ сделали вывод, что модель поведения меняется с использованием автопилота и без него. При включении автопилота водители меньше смотрели на дорогу и уделяли больше внимания областям, не связанным с вождением.

Применить эти результаты можно и к любой другой системы автономного вождения, ведь потеря внимательности никак не зависит от конкретного производителя. Неясно, повлияют ли эти результаты на внедрение автопилота.

Ранее рассказывалось о смертельном ДТП с участием автопилота Tesla во Флориде, где заживо сгорели два человека.

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