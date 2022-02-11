Американские специалисты составили рейтинг самых надежных автомобилей современности

Первое место досталось "корейцу".

Американские эксперты назвали самые надежные автомобили современности.

Соответствующий список составили специалисты JDPower.

Отметим, что подобный рейтинг составлялся на основе опроса 29 487 владельцев 100 машин каждого бренда, выпущенных в 2019 году. Оно проводилось с июля по ноябрь 2021 года. JD Power выстраивает автомобили в рейтинг в зависимости от количества проблем, с которыми владельцы столкнулись за три года эксплуатации. В то же время учитываются как серьезные дефекты, так и мелкие неисправности типа аудиосистемы.

Рейтинг охватывает 184 конкретных проблемных области по девяти основным категориям: климат, помощь вождения, водительский опыт, экстерьер, функции/элементы управления/дисплеи, инфо-развлекательная система, интерьер, силовой агрегат и сиденья.

Так, на вершине списка на этот раз оказалась марка KIA со 145 жалобами на сотню автомобилей. На втором месте расположился Buick (147), на третьем и четвертом – Hyundai (148) и его премиальная "дочка" – Genesis (155). Toyota и Lexus со 158 и 159 проблемами соответственно заслужили пятое и шестое места, а дальше в десятке идут Porsche (162), Dodge (166), Cadillac (168) и Chevrolet (171). Наименее надежными оказались Volvo (256 жалоб), Ram (266) и Land Rover (284).

Средний показатель заметно ухудшился, хотя до этого аналитики фиксировали рост надежности. В 2021 году он составил 192 проблемы на 100 автомобилей против 121 в 2020 году. Примечательно, что и нынешний лидер KIA год назад набрала всего 97 жалоб, а Lexus – 81.

Лидером среди моделей стал Porsche 911. Также лучшими в своих классах оказались Toyota Corolla, BMW 4-Series, Mazda MX-5 Miata, Chevrolet Impala, Hyundai Sonata, Lincoln MKZ и Ford Mustang. Что касается SUV-сегмента, то здесь абсолютного победителя аналитики не выбирали, назвав девять моделей с разными габаритами и ценниками: Lexus NX, Hyundai Santa Fe, Buick Envision, Lexus UX, Chevrolet Suburban, Buick Encore, Lexus RX, Kia Sorento и Porsche Cayenne.

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