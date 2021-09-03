Apple хочет сотрудничать с мировым автопроизводителем в создании своего электрокара

Apple хочет сотрудничать с мировым автопроизводителем в создании своего электрокара

Первое авто компании должно выйти в 2024 году.

Apple ради создания своего первого автомобиля хочет сотрудничать с Toyota.

Об этом сообщает сайт Motor1 со ссылкой на DigiTimes.

Представители технологического гиганта сейчас находятся в Азии, чтобы обсудить потенциальное партнерство с автопроизводителем. Apple хочет найти надежного партнера с автомобильной отрасли, чтобы попытаться выпустить свой электрокар в 2024 году.

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На данный момент деталей очень мало, и неизвестно, когда и где встретились или встретятся обе стороны. Единственное, что известно DigiTimes, это то, что они будут обсуждать питание аккумулятора.

За последние месяцы технологическая компания контактировала с Nissan, Magna, Hyundai и другими, но все безуспешно.

По разным источникам, сейчас Apple сосредоточена на создании необходимой для выпуска электрокара цепочки поставок. Reuters даже сообщала, что компания разрабатывает дизайн аккумулятора нового поколения, который должен стать таким же революционным, как в свое время iPhone.

Пока неясно, Apple планирует ли поставлять аккумуляторы от других компаний, пока не создаст собственную аккумуляторную технику, или фирма заинтересована в производстве своих аккумуляторов на аутсорсе.

Ранее сообщалось, что представители Apple встретились с южнокорейской компанией SK Innovation и LG Electronics. Вероятно, они также обсуждали тему аккумуляторных технологий.

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