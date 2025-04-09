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Аптечка в авто: кого могут оштрафовать, а кто получит только предупреждение
Юристы объяснили, в каких случаях водителя могут наказать, а когда можно избежать санкций.
В Украине каждый водитель обязан иметь в авто аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, однако штраф за их отсутствие угрожает не всем.
Об этом пишет «Автотема» со ссылкой на юристов.
Согласно действующему законодательству, если в частном авто нет аптечки, то водителю грозит только предупреждение согласно статье 125 КУоАП.
Однако некоторые инспекторы рассматривают это как «техническую неисправность» и выносят постановление о штрафе в размере 340 грн по части 1 статьи 121 КУоАП.
Такие решения можно успешно оспорить в суде, поскольку отсутствие аптечки не влияет на техническое состояние автомобиля.
В то же время для водителей, занимающихся пассажирскими перевозками, отсутствие аптечки является более серьезным нарушением.
В таком случае штраф составляет 680 гривен, а при повторном нарушении в течение года водителю грозит лишение прав на 3-6 месяцев или админарест от 5 до 10 суток.
Напомним, в случае, когда свидетели ДТП не оказывают помощи пострадавшим, а берутся снимать видео или делать фото участников аварии, им грозит значительный штраф или даже лишение свободы.