Армия Саудовской Аравии получила партию украинских бронемашин

"Казак-5" может перевозить до 8 человек и защищает от пуль 7,62х51 мм.

ЗАО "Научно-производственное объединение "Практика" отправило армии Саудовской Аравии партию бронированных машин "Козак-5".

Об этом сообщает сайт Defence Express со ссылкой на председателя совета директоров НПО "Практика", председателя правления ГС "Лига оборонных предприятий Украины" Олега Высоцкого.

Войска страны получили несколько десятков машин. Они оснащены полным приводом, автоматической шестиступенчатой коробкой передач Ford TorqShift и 6,7-литровым дизельным двигателем POWER STROKE, который выдает 440 лошадиных сил и 1254 Нм крутящего момента.

Весит автомобиль 10 тонн и внутри может перевозить до 8 человек. По государственному стандарту, он имеет защиту уровня ПЗСА-5, что позволяет ему защищаться от пуль 7,62х51 мм.

По словам Высоцкого, Саудовская Аравия входит в тройку мировых покупателей по объемам закупки вооружения и военной техники и является очень привлекательным потенциальным партнером для предприятий-производителей украинского оружия.

Отмечается, что за последние годы поставка "Козак-5" может быть самой большой продажей новой бронетехники украинского производства со времен окончания в 2018 году контракта с Таиландом на поставку танков БМ "Оплот-Т".

Ранее сообщалось, что украинская армия получит внедорожник Kia, основанный на базе легендарной модели.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку