Aston Martin анонсировал свой "самый мощный люксовый кроссовер в мире"

Автомобиль должен получить легендарный V12 от Aston Martin.

Компания Aston Martin показала на видео мощнейшую версию своего кроссовера – DBX S. Автомобиль должен получить двигатель V12 от купе DB11.

Коротенькое видео, на котором показали новинку, появилось на официальном Youtube-канале марки.

Пока кроссовер Aston Martin DBX можно приобрести в двух версиях: с двигателем V8 на 4 литра и парой турбин, имеющих отдачу в 550 лошадиных сил и 700 Нм, а также рядной шестеркой от Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ с "зарядом" на 435 "лошадей" и 520 Нм момента.

Как уверяет производитель — Aston Martin DBX S будет "самым мощным в мире люксовым кроссовером". Это может означать, что Porsche с Cayenne Turbo S E-Hybrid на 680 лошадиных сил и 900 Нм момента будет пасти задних. Эксперты предполагают, что Aston Martin обеспечит своему кроссоверу производительность около 700-730 лошадиных сил. Что очень хороший показатель. Надо заметить, что если этот автомобиль с настоящим V12 попадет в правильные руки тюнеров, то кроссовер станет значительно мощнее.

И что действительно выкатят на улицы в Aston Martin, мы узнаем только после официальной презентации.

Напомним, что недавно назвали самые лучшие в истории автомобили с двигателем V12: топ-5 моделей.