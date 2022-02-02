Aston Martin представил самый мощный люксовый кроссовер в мире: объявлена стоимость (видео)

Его производство стартует в первом квартале 2022 года, а покупателям он достанется летом.

Британская компания Aston Martin официально представила новый кроссовер — DBX707 .

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Так, за основу для новинки взяли 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом от AMG. После доработки и изменений настройки турбин мощность удалось увеличить на 157 л.с., а крутящий момент довести до 900 Нм (+200 Нм). Реализовать потенциал форсированного двигателя помогает модернизированная 9-ступенчатая роботизированная коробка с "мокрым" сцеплением.

Двигатель снабжен новыми турбокомпрессорами с шариковыми подшипниками и другой программой управления, а потому выдает не 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента, а 707 и 900 соответственно. По мощности британец уверенно обходит конкурентов в лице Lamborghini Urus (650 л.с. и 850 Нм), Lister Stealth (675 л.с. и 881 Нм) и Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid (680 л.с. и 900 Нм). То есть, новый Aston Martin DBX707 – самый мощный и быстрый в мире кроссовер.

Aston Martin

Также в процессе работы над новинкой были перенастроены блоки управления всеми системами, включая полноприводную трансмиссию и дифференциал ограниченного трения. В результате на разгон от 0 до 100 км/ч новинке требуется всего 3,2 секунды, а максимальная скорость достигает 310 км/ч, что на 4 км/ч больше, чем у обладателя прежнего титула самого быстрого люксового SUV – Bentley Bentayga Speed.

Для лучшей управляемости и повышения динамических характеристик инженеры перенастроили адаптивную пневмоподвеску, установили новые пружины и новый усилитель руля. В салоне сменилась панель приборов. На центральной консоли появились новые переключатели выбора режима движения, в том числе специальные кнопки для настройки подвески, ESP, режима ручного выбора передач и активного выхлопа, что позволит водителю изменять свои преимущества, не заходя в сенсорное меню, как на DBX.

Aston Martin

Производство DBX707 стартует до конца первого квартала текущего года, а первые покупатели смогут получить внедорожник уже летом. Что касается стоимости, то она составит 232 тысячи долларов.

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