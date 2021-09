Aston Martin выпустила детский электромобиль с пулеметами: стоимость изрядно удивляет

Всего будет выпущено 125 экземпляров этой модели.

Компания Aston Martin выпустила детский автомобиль DB5 Junior "No Time To Die Edition".

Об этом сообщает Motortrend.

Отмечается, что это транспортное средство является электрокаром и сделан он со всеми шпионскими гаджетами, которые были в распоряжении агента 007 — Джеймса Бонда. Собственно это и есть уменьшенная версия спортивного родстера, прославленного "Бондианой".

Aston Martin DB5 Junior — это электромобиль, выполненный в масштабе 2:3, который стоит 35-45 тысяч фунтов стерлингов (1,27 — 1,63 млн гривен).

В августе прошлого года Aston Martin объявил, что выпустит 1 079 машинок Aston Martin DB5 Junior в течение следующих двух лет. Функциональная моделька предлагается в двух версиях: DB5 Junior и DB5 Vantage Junior. Первая имеет электромотор мощностью 6,8 л.с., а вторая может увеличивать производительность двигателя до 13,6 лошадиных сил. DB5 Junior стоит 35 тысяч фунтов стерлингов, а DB5 Vantage Junior — 45 тысяч фунтов стерлингов.

Новинка от Aston Martin и The Little Car Company под названием DB5 Junior No Time To Die Edition с легкостью удваивает ценник дорогой версии, поднимая планку до 90 тысяч фунтов стерлингов, которая конвертируется в 3 268 929 гривен.

Кроме шпионских гаджетов, такая версия машины имеет улучшенные характеристики. В частности, вдвое увеличился запас хода до 128 километров, мощность осталась на прежнем уровне, но максимальная скорость возросла до 72 км/ч против 48 км/ч в обычных DB5 Junior. Версия No Time To Die Edition выйдет тиражом в 125 экземпляров.

