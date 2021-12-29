Audi из-за странной причины отзывает кроссоверы одной из моделей

На ремонт отправятся несколько модификаций.

Компания Audi приняла решение отозвать ряд экземпляров кроссоверов Q5 .

Об этом сообщает Consumer Reports.

Отмечается, что речь идет о 288 991 автомобиль этой модели. Как стало известно, кроссоверы могут внезапно потерять мощность, если на задние сиденья попадет жидкость. Подобная неисправность может увеличить риск ДТП.

Выяснилось, что под задними креслами установлен один из блоков управления электроникой автомобиля. Если в этот элемент попадет влага, это может вызвать короткие замыкания, что переведет автомобиль в аварийный режим. Сам кроссовер сможет продолжить движение, однако мощность двигателя будет ограничена.

Как сообщили в NHTSA, в некоторых случаях влага может попасть в блок управления через днище автомобиля.

Пока известно, что компания коснется кроссоверов Q5 2016-2021 года выпуска, модификации SQ5 2017-2021 годов выпуска, а также версии Q5 Sportback и SQ5 Sportback.

Производитель лично пришлет всем водителям, машины которых подпадают под отзыв, официальные письма. Согласно им, нужно предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр. За счет производителя будет осуществлена диагностика всех автомобилей, а также необходимый ремонт с заменой проводов и блока питания. Если необходимо, аккумуляторы также изменят.

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