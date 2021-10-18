Audi может выпустить гибридную или электрическую версию своего спорткара

Audi может выпустить гибридную или электрическую версию своего спорткара

Автомобиль будет иметь около 700 лошадиных сил.

Audi может выпустить гибридную или электрическую версию спорткара R8 в 2023 году.

Об этом сообщает сайт Auto Bild.

Подробностей относительно новинки не много, но есть несколько интересных прогнозов. Ожидается, что автомобиль будет использовать 4,0-литровый двигатель V8, который может выдавать от 453 до 641 лошадиных сил. Этот агрегат используется в нескольких моделях Volkswagen Auto Group: от Audi RS до Lamborghini Urus.

В то же время считается, что R8 будет иметь около 700 лошадиных сил и гибридную технологию. Хотя не стоит отрицать возможный выход полностью электрической машины.

Несколько лет назад Audi испытала R8 на батарейках. Это был R8 e-Tron, который имел плохие продажи — менее 100 единиц. Однако электромобили сейчас популярны, потому Audi может еще раз выпустить электрический суперкар.

От Audi пока нет официального подтверждения, продолжат ли они линию R8. Похоже, чтобы об этом узнать, придется подождать несколько лет.

Ранее сообщалось, что следующее поколение популярной модели Audi получит широкую линейку силовых агрегатов.

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