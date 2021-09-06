Audi представила грандиозный электрокар, который имеет много общего с частным самолетом

Audi представила грандиозный электрокар, который имеет много общего с частным самолетом

Он будет иметь 721 лошадиную силу и 750 км запаса хода.

Audi представила концепт электрокара Grandsphere, который она сравнивает с частным самолетом из-за его уровня комфорта и бортовых технологий.

Об этом сообщается на сайте компании.

Автомобиль выйдет в 2025 году. Он построен на платформе PPE, которую производитель разработал вместе с Porsche специально для электрокаров. Модель имеет 5,3 метра в длину, 2 метра — в ширину, 1,39 метра — в высоту, а колесная база составляет 3,19 метра.

Также читайте Audi снимет с производства свой самый дешевый автомобиль

Grandsphere получит автопилот четвертого уровня, который позволит водителю отдыхать во время поездки и заниматься своими делами. В этот момент руль и педали будут прятаться, но их можно выдвинуть, когда надо взять авто под контроль.

Электромобиль не имеет центральной стойки, так как задние двери открывают против хода движения, и делают они это автоматически, когда пассажиры подходят к Grandsphere. Вместо задних сидений установлен диван, на котором могут сесть два или даже больше пассажиров.

Модель оснащена двумя электромоторами, которые вместе выдают 721 лошадиную силу и 960 Нм крутящего момента. До "сотни" она разгоняется за чуть более, чем четыре секунды. Запас хода — 750 километров, а до 75% аккумулятор можно зарядить всего за 25 минут.

audi-mediacenter.com

Ранее сообщалось, что Audi откажется от выпуска автомобилей с ДВС.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку