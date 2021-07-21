Audi снимет с производства свой самый дешевый автомобиль

Модель не вписывается в экологические стандарты.

Компания Audi приняла решение снять с производства автомобиль A1.

Об этом сообщает Motor1.

Спрос на модели этого класса существенно снизился, поэтому компания решила снять ее с производства. Также к такому радикальному шагу ее подтолкнул тот факт, что автомобиль не впишется в экологический стандарт "Евро-7", который вступит в силу с 2025 года.

Генеральный директор Audi Маркус Дюсманн подтвердил, что A1 будет снято после завершения производства текущего поколения. Хотя это не обязательно означает, что у Audi не будет компактной модели с таким названием, но она точно не будет использовать ДВС.

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Дюсманн намекнул на возможную остановку А1 в феврале следующего года и объяснил, что электрифицировать небольшие машины дорого и экономически невыгодно. Новое поколение этой модели не будет принадлежать. Преемника у модели также не будет. Все внимание производитель намерен сконцентрировать на выпуск электромобилей. Как только A1 закончит производство, скорее всего, начальной моделью в линейке Audi станет Q2, поскольку автопроизводитель не будет делать пока ничего меньшего.

Audi A1 на данный момент является самой дешевой моделью производителя. Цена в Европе — от 20 850 евро.

Ранее рассказывалось о том, что Audi официально приняла решение отказаться от автомобилей с ДВС.

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