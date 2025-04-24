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Авария без паники: что должен сделать водитель в первую минуту после столкновения
Водителям напомнили, как поступать в случае ДТП: что делать, чтобы не нарушить закон, не потерять страховку и не навредить себе.
В случае ДТП водители должны четко соблюдать требования законодательства. Это поможет избежать юридических проблем и сохранить право на компенсацию.
Об этом сообщает издание UA.MOTORS.
Наибольшие ошибки, которые допускают участники ДТП, — это бегство с места происшествия, подписание непонятных документов или отказ вызвать полицию. Такие действия могут привести не только к потере страховой выплаты, но и к уголовной ответственности.
После столкновения нужно:
включить аварийную сигнализацию;
выставить знак аварийной остановки;
проверить, есть ли пострадавшие;
при необходимости вызвать скорую помощь, предоставляя точную информацию о месте происшествия.
В случае наличия травмированных или споров между участниками — вызов полиции обязателен.
Перемещение автомобиля с места ДТП запрещено, кроме случаев угрозы безопасности. В таком случае необходимо запечатлеть событие на фото и видео.
Следует также задокументировать обстоятельства ДТП, в том числе повреждение авто, дорожную обстановку, погодные условия и контакты свидетелей. После этого обменяться контактами, страховыми полисами и документами на автомобиль с другими участниками происшествия.
Напомним, многие водители и пассажиры даже не задумываются над тем, какое место в машине может оказаться самым опасным во время аварии. Однако исследования показывают, что расположение в салоне имеет решающее значение для выживания при ДТП.