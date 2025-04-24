Авария без паники: что должен сделать водитель в первую минуту после столкновения

Советы водителям в случае ДТП / © ТСН.ua

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В случае ДТП водители должны четко соблюдать требования законодательства. Это поможет избежать юридических проблем и сохранить право на компенсацию.

Об этом сообщает издание UA.MOTORS.

Наибольшие ошибки, которые допускают участники ДТП, — это бегство с места происшествия, подписание непонятных документов или отказ вызвать полицию. Такие действия могут привести не только к потере страховой выплаты, но и к уголовной ответственности.

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После столкновения нужно:

включить аварийную сигнализацию;

выставить знак аварийной остановки;

проверить, есть ли пострадавшие;

при необходимости вызвать скорую помощь, предоставляя точную информацию о месте происшествия.

В случае наличия травмированных или споров между участниками — вызов полиции обязателен.

Перемещение автомобиля с места ДТП запрещено, кроме случаев угрозы безопасности. В таком случае необходимо запечатлеть событие на фото и видео.

Следует также задокументировать обстоятельства ДТП, в том числе повреждение авто, дорожную обстановку, погодные условия и контакты свидетелей. После этого обменяться контактами, страховыми полисами и документами на автомобиль с другими участниками происшествия.

Напомним, многие водители и пассажиры даже не задумываются над тем, какое место в машине может оказаться самым опасным во время аварии. Однако исследования показывают, что расположение в салоне имеет решающее значение для выживания при ДТП.