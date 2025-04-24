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ТСН в социальных сетях

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Новости
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Авария без паники: что должен сделать водитель в первую минуту после столкновения

Водителям напомнили, как поступать в случае ДТП: что делать, чтобы не нарушить закон, не потерять страховку и не навредить себе.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Советы водителям в случае ДТП

Советы водителям в случае ДТП / © ТСН.ua

В случае ДТП водители должны четко соблюдать требования законодательства. Это поможет избежать юридических проблем и сохранить право на компенсацию.

Об этом сообщает издание UA.MOTORS.

Наибольшие ошибки, которые допускают участники ДТП, — это бегство с места происшествия, подписание непонятных документов или отказ вызвать полицию. Такие действия могут привести не только к потере страховой выплаты, но и к уголовной ответственности.

После столкновения нужно:

  • включить аварийную сигнализацию;

  • выставить знак аварийной остановки;

  • проверить, есть ли пострадавшие;

  • при необходимости вызвать скорую помощь, предоставляя точную информацию о месте происшествия.

В случае наличия травмированных или споров между участниками — вызов полиции обязателен.

Перемещение автомобиля с места ДТП запрещено, кроме случаев угрозы безопасности. В таком случае необходимо запечатлеть событие на фото и видео.

Следует также задокументировать обстоятельства ДТП, в том числе повреждение авто, дорожную обстановку, погодные условия и контакты свидетелей. После этого обменяться контактами, страховыми полисами и документами на автомобиль с другими участниками происшествия.

Напомним, многие водители и пассажиры даже не задумываются над тем, какое место в машине может оказаться самым опасным во время аварии. Однако исследования показывают, что расположение в салоне имеет решающее значение для выживания при ДТП.

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