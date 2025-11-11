ТСН в социальных сетях

Аварийка для «благодарности» водителям может обернуться штрафом и потерей прав — детали

Автор публикации
Наталия Магдык
Использование аварийной сигнализации для «благодарности» или «приветствия» на дороге может обернуться штрафом. Правила дорожного движения четко определяют, когда «аварийка» разрешена, а когда ее включать запрещено.

Об этом пишет издание MyMyCars.

В последние месяцы среди автомобилистов активно обсуждается вопрос: может ли полиция оштрафовать водителя за включение аварийной сигнализации просто для «благодарности» другому участнику движения. Оказывается, что в этом случае риск получить штраф вполне реален.

Аварийная сигнализация — это инструмент, предназначенный для предупреждения других участников движения о потенциально опасной ситуации. Законодательство и правила дорожного движения определяют конкретные случаи, когда ее использование является обязательным:

  • в случае дорожно-транспортного происшествия;

  • при вынужденной остановке на дороге;

  • если остановка осуществляется по требованию полицейского;

  • когда водителя ослепляют фары другого автомобиля;

  • в случае технической неисправности транспортного средства;

  • во время буксировки другого автомобиля;

  • когда на машине есть знак «Дети» во время посадки или высадки детей;

  • в колонне транспортных средств во время остановки на дороге.

В то же время правила категорически запрещают использовать аварийку в случаях, не связанных с безопасностью движения:

  • во время парковки в запрещенных местах;

  • во время поиска парковочного места;

  • во время движения без веской причины, например, чтобы поблагодарить другого водителя;

  • когда включенная сигнализация создает препятствия или вводит в заблуждение других участников дорожного движения.

Итак, «поблагодарив» аварийной сигнализацией, водитель нарушает правила дорожного движения. Размер штрафа зависит от серьезности нарушения:

  • 510 гривен — за неправильное использование аварийки без создания опасной ситуации;

  • 1445 гривен — если действия водителя привели к угрозе безопасности движения;

  • временная потеря водительского удостоверения на срок от шести месяцев до одного года — в случае серьезного нарушения, создавшего опасную ситуацию на дороге.

В то же время в некоторых случаях полиция может не штрафовать водителя, если ситуация не была опасной и «аварийка» не влияла на других участников движения. Однако полностью полагаться на снисходительность правоохранителей не стоит.

Таким образом, использование аварийной сигнализации для жеста вежливости, «спасибо» или «привет», хотя и стало популярным среди водителей, фактически является нарушением правил дорожного движения и может привести к штрафным санкциям.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине водители могут получить штраф до 80 000 гривен даже без нарушения ПДД.

