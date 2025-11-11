- Дата публикации
Аварийка для «благодарности» водителям может обернуться штрафом и потерей прав — детали
За неправильное использование аварийки можно получить штраф. штраф
Использование аварийной сигнализации для «благодарности» или «приветствия» на дороге может обернуться штрафом. Правила дорожного движения четко определяют, когда «аварийка» разрешена, а когда ее включать запрещено.
Об этом пишет издание MyMyCars.
В последние месяцы среди автомобилистов активно обсуждается вопрос: может ли полиция оштрафовать водителя за включение аварийной сигнализации просто для «благодарности» другому участнику движения. Оказывается, что в этом случае риск получить штраф вполне реален.
Аварийная сигнализация — это инструмент, предназначенный для предупреждения других участников движения о потенциально опасной ситуации. Законодательство и правила дорожного движения определяют конкретные случаи, когда ее использование является обязательным:
в случае дорожно-транспортного происшествия;
при вынужденной остановке на дороге;
если остановка осуществляется по требованию полицейского;
когда водителя ослепляют фары другого автомобиля;
в случае технической неисправности транспортного средства;
во время буксировки другого автомобиля;
когда на машине есть знак «Дети» во время посадки или высадки детей;
в колонне транспортных средств во время остановки на дороге.
В то же время правила категорически запрещают использовать аварийку в случаях, не связанных с безопасностью движения:
во время парковки в запрещенных местах;
во время поиска парковочного места;
во время движения без веской причины, например, чтобы поблагодарить другого водителя;
когда включенная сигнализация создает препятствия или вводит в заблуждение других участников дорожного движения.
Итак, «поблагодарив» аварийной сигнализацией, водитель нарушает правила дорожного движения. Размер штрафа зависит от серьезности нарушения:
510 гривен — за неправильное использование аварийки без создания опасной ситуации;
1445 гривен — если действия водителя привели к угрозе безопасности движения;
временная потеря водительского удостоверения на срок от шести месяцев до одного года — в случае серьезного нарушения, создавшего опасную ситуацию на дороге.
В то же время в некоторых случаях полиция может не штрафовать водителя, если ситуация не была опасной и «аварийка» не влияла на других участников движения. Однако полностью полагаться на снисходительность правоохранителей не стоит.
Таким образом, использование аварийной сигнализации для жеста вежливости, «спасибо» или «привет», хотя и стало популярным среди водителей, фактически является нарушением правил дорожного движения и может привести к штрафным санкциям.
