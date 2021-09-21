Австралийцы создали трейлер для кемпинга, в котором можно жить без подключения к сетям

Трейлер будет иметь солнечные панели и систему очистки воды.
Австралийская компания Bruder представила трейлер для кемпинга EX-8, в котором можно жить без подключения к сетям.
Об этом сообщает сайт Motor1.
Эта модель является самой большой в ассортименте производителя, в который также входят EX-4 и EX-6. Функции, которыми она наполнена, позволяют находиться в дикой природе в течение длительного периода.
EX-8 заимствовал много у EX-6, но имеет увеличенные размеры. Bruder называет его "настоящей 4-сезонной глобальной платформой 21-го века" с характерными пропорциями и дизайном.
Пока нет информации о всех спецификаций, но производитель поделился некоторыми важными деталями. Трейлер будет поставляться с солнечной системой на 1600 Вт и литиевой батареей на 1000 Ампер-часов, а также системой очистки воды.
Кроме того, EX-8 поставляется с 37-дюймовыми шинами, лебедкой и двумя дверями для входа в салон или прямого доступа в туалет. Больше деталей по трейлеру станет известно позже.
Ранее сообщалось, что на продажу выставили редкий трейлер из стеклопластика.