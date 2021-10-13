Австралийская компания создала летающий автомобиль для гонок: его впервые испытали в полете

Австралийская компания создала летающий автомобиль для гонок: его впервые испытали в полете

Он имеет уникальную систему предотвращения столкновений с другими авто.

Австралийская компания Alauda Aeronautics создала новый летающий электрический гоночный автомобиль Airspeeder.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Электрокар с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) прошел свои первые испытания. Для этого привлекли двух гонщиков, которые дистанционно протестовали два прототипа перед участием в будущих соревнованиях между летающими машинами EXA.

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Во время испытания безопасности особое внимание уделили уникальной системе предотвращения столкновений Airspeeder, которая использует лидар и радиолокацию для создания виртуального силового поля вокруг каждого автомобиля.

"Гонки обеспечивают место и пространство для долгообещанных электрических летающих автомобилей. Ключом к этому является создание систем и технологий, которые гарантируют, что они могут безопасно летать в непосредственной близости", — сказал основатель компании Мэтт Пирсон.

Текущая итерация автомобиля, Mk3, весит около 100 килограммов и она способна развивать скорость свыше 120 километров в час. eVTOL также использует много углеродного волокна в своей конструкции — в фюзеляже, корпусе с монокока и раме.

Замена аккумулятора у него происходит быстро благодаря специальной системе снятия и замены. Команды смогут выбирать батареи разного размера, что позволит быстро осуществлять пит-стопы и интересные стратегии гонки.

Ранее сообщалось, что американская компания анонсировала воздушный гиперкар, способный разогнаться до 400 км/ч.

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