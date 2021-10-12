Австрийцы создали воздушное такси, которое не имеет классических пропеллеров: видео его первого полета

eVTOL от CycloTech имеет несколько преимуществ перед своими конкурентами.

Австрийская компания CycloTech показала первые летные испытания своего самолета с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL).

Об этом сообщает сайт New Atlas.

Для полета транспортное средство использует движущую систему Cyclogiro, похожую на ту, что у пароходов. Она имеет несколько преимуществ перед обычными конструкциями eVTOL.

Cyclogiro использует пропеллеры Voith-Schneider вместо роторов, благодаря чему ее движущие системы удалось эффективно упаковать в виде быстро-прокручиваемых "бочек".

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Каждый из цилиндров имеет несколько лопастей, которые позволяют программному обеспечению очень быстро менять вектор тяги на 360 градусов каждой"бочки", не ускоряя либо не замедляя вращения.

Это означает, что самолет может работать на различных топливных системах, включая ископаемое топливо, которое не может обеспечить мгновенный крутящий момент, как это могут сделать электродвигатели.

В отличие от обычных роторов, эта система также может направлять тягу просто вниз, вперед, назад или где-то между ними. Таким образом с ней можно летать в вертикальном положении или вверх дном.

Самолет основан на конструкции с четырьмя цилиндрами, предназначенной для имитации динамики, которую она будет развивать в будущем в виде 5-местного воздушного такси. На видео показано, как он взлетает привязанным в помещении и зависает в воздухе.

Ранее сообщалось, что Rolls-Royce создал полностью электрический самолет.

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