Авто для первого опыта: советуют эксперты начинающим водителям 2025 года

Автомобиль / © Pixabay

Реклама

Покупка первого автомобиля — задача не из простых. Особенно если бюджет ограничен, а опыта еще нет. Именно поэтому британские автоэксперты советуют обратить внимание на компактные малолитражки, сочетающие в себе надежность, экономичность и простоту в управлении.

Об этом пишет Express.

Специалисты рекомендуют рассматривать три модели Seat Mii, Renault Twingo и Citroen C1. У каждой из них есть свои преимущества, которые делают их привлекательными для новых водителей.

Реклама

Seat Mii — это не просто доступный автомобиль, а практичная версия на платформе Volkswagen Up!. Благодаря удачной инженерии, он легко управляется, имеет вместительный салон и багажник объемом 251 литр. Даже базовая комплектация SE предлагает легкосплавные диски, кондиционер, электростеклоподъемники и кожаный руль.

Французский Renault Twingo отличается удобным разворотом, добротным салоном и просторными задними сиденьями. Он станет отличным выбором для тех, кто ищет маневренность в городе.

Citroen C1 же привлекает ярким дизайном и простотой в управлении. Возможность выбора цветных панелей позволяет индивидуализировать свой автомобиль. Правда, по словам экспертов, качество материалов уступает конкурентам.

Ранее эксперты также рекомендовали другие французские модели, в частности Renault Clio, отличившийся комфортом, хорошей обзорностью и емкостью.

Реклама

Выбирая первое авто, эксперты советуют не гнаться за мощностью, а обращать внимание на удобство, безопасность и эксплуатационные расходы. Именно эти модели совмещают все необходимое для безопасного и комфортного старта на дороге.

Напомним, американское агентство Kelley Blue Book обнародовало рейтинг 12 лучших автомобилей для семей, однако в списке не оказалось ни одной модели бренда Jeep, что стало неожиданностью для многих поклонников марки.

В списке лидеров — Chevrolet Tahoe, Hyundai Santa Fe, Kia Telluride и Toyota Sienna. Эксперты оценивали транспорт по ключевым критериям: безопасность, комфорт, емкость, надежность, стоимость, простота установки детских кресел и общий опыт вождения.