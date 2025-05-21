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ТСН в социальных сетях

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Новости
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Авто до $20 000: 10 лучших вариантов, которые тратят мало топлива

Подборка включает как бензиновые, так и гибридные авто, большинство из которых имеют пробег до 100 тыс. км и хорошую репутацию среди владельцев.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Автомобиль

Автомобиль / © pixabay.com

На вторичном рынке США обнаруживается немало достойных автомобилей стоимостью до $20 000, которые сочетают в себе надежность, экономичность и современные технологии.

Об этом пишет Wheel news.

Эксперты издания MarketWatch опубликовали рейтинг самых лучших моделей, доступных в этом ценовом сегменте.

Среди лидеров:

  1. Honda Accord (2019) — просторный и комфортный седан с хорошей управляемостью. Гибридная версия тратит всего ≈4,9 л/100 км.

  2. Toyota Camry (2019) — доступна в бензиновой и гибридной версиях. Комплектации LE, SE и XLE (особенно в 2017 году) являются выгодными вариантами.

  3. Toyota Prius (2018) — лидер по экономичности: до 4,5 л/100 км. Надежный, практичный и популярный среди поклонников зеленых технологий.

  4. Honda Civic (2020) — представленный в кузовах седан и хэтчбек. Комплектации LX и EX входят в этот бюджет.

  5. Toyota Corolla (2021) — один из лучших по безопасности. Оснащена Apple CarPlay, Android Auto, климат-контролем и сенсорным дисплеем.

  6. Mazda3 (2021) — сбалансированный седан с привлекательным дизайном и опцией полного привода, также доступен с «механикой».

  7. Subaru Impreza (2022) — имеет постоянный полный привод, и в кузове хэтчбек уверенно чувствует себя в неблагоприятных погодных условиях.

  8. Nissan Altima (2021) — хорошо оборудованный седан с возможностью выбрать полный привод. В версии SV — богатый набор функций.

  9. Hyundai Ioniq Hybrid (2021) — самый экономичный автомобиль в рейтинге. Расход — до 4,0 л/100 км в комбинированном цикле.

  10. Kia Forte (2022) — компактный, но вместительный седан с потреблением горючего до 5,7 л/100 км. В версии GT — динамический характер.

Все эти авто можно найти на вторичном рынке в хорошем техническом состоянии, с приемлемым пробегом и в пределах заявленной стоимости.

Напомним, ранее мы писали, что многие автомобилисты не знают, как эффективно использовать систему кондиционирования воздуха в своем автомобиле. Типичные ошибки могут привести к излишним расходам топлива на 10%.

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