Авто до $20 000: 10 лучших вариантов, которые тратят мало топлива

Автомобиль / © pixabay.com

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На вторичном рынке США обнаруживается немало достойных автомобилей стоимостью до $20 000, которые сочетают в себе надежность, экономичность и современные технологии.

Об этом пишет Wheel news.

Эксперты издания MarketWatch опубликовали рейтинг самых лучших моделей, доступных в этом ценовом сегменте.

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Среди лидеров:

Honda Accord (2019) — просторный и комфортный седан с хорошей управляемостью. Гибридная версия тратит всего ≈4,9 л/100 км. Toyota Camry (2019) — доступна в бензиновой и гибридной версиях. Комплектации LE, SE и XLE (особенно в 2017 году) являются выгодными вариантами. Toyota Prius (2018) — лидер по экономичности: до 4,5 л/100 км. Надежный, практичный и популярный среди поклонников зеленых технологий. Honda Civic (2020) — представленный в кузовах седан и хэтчбек. Комплектации LX и EX входят в этот бюджет. Toyota Corolla (2021) — один из лучших по безопасности. Оснащена Apple CarPlay, Android Auto, климат-контролем и сенсорным дисплеем. Mazda3 (2021) — сбалансированный седан с привлекательным дизайном и опцией полного привода, также доступен с «механикой». Subaru Impreza (2022) — имеет постоянный полный привод, и в кузове хэтчбек уверенно чувствует себя в неблагоприятных погодных условиях. Nissan Altima (2021) — хорошо оборудованный седан с возможностью выбрать полный привод. В версии SV — богатый набор функций. Hyundai Ioniq Hybrid (2021) — самый экономичный автомобиль в рейтинге. Расход — до 4,0 л/100 км в комбинированном цикле. Kia Forte (2022) — компактный, но вместительный седан с потреблением горючего до 5,7 л/100 км. В версии GT — динамический характер.

Все эти авто можно найти на вторичном рынке в хорошем техническом состоянии, с приемлемым пробегом и в пределах заявленной стоимости.

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