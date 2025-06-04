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Авто-долгожители — эксперты составили рейтинг надежных машин (фото)
Автомобили, которые будут легко ездить более 20 лет — среди самых надежных в мире.
Эти машины способны прослужить владельцам долгие годы без серьезных поломок.
Об этом пишет itsider, ссылаясь на исследования Consumer Reports и JD Power.
Согласно исследованию-рейтингу ведущего аналитического агентства Consumer Reports и JD Power, в перечень автомобилей с высоким уровнем надежности традиционно входят японские производители: Toyota, Honda и Mazda.
Эти модели обладают высоким качеством сборки и минимальным количеством технических проблем в течение эксплуатации.
Автомобили, которые могут проездить более 20 лет — рейтинг
Toyota
Этот автомобиль служит символом долговечности в автостроении. Модели этого японского производителя регулярно попадают в перечень машин, эксплуатируемых более двух десятков лет.
В частности, Toyota Highlander служит своим владельцам более 20 лет.
А модели Corolla и Camry особенно популярны среди украинских автомобилистов благодаря простоте обслуживания и доступности запчастей.
«Эти седаны выдерживают интенсивную эксплуатацию в различных климатических условиях без потери основных характеристик. Лидером рейтинга стал Toyota Land Cruiser 200, демонстрирующий исключительную устойчивость к сложным условиям эксплуатации», — говорят специалисты.
Honda
Машины этой марки зарекомендовали себя как модели с исключительно долговечными двигателями.
Honda Accord славится долговечностью и превосходит многих конкурентов.
А модели Honda Pilot и Honda CR-V тоже служат своим владельцам долгие годы. Civic, CR-V также заслуживают звания самых надежных автомобилей мира.
Мазда
Mazda3 и Mazda CX-5 считаются одними из самых выносливых автомобилей на рынке.
Это подтверждается низкими показателями обращений в сервисные центры. К тому же обслуживание самых надежных моделей Mazda обойдется в 300-500 долларов в год.
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