Toyota – в рейтинге самых надежных / © pixabay.com

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Эти машины способны прослужить владельцам долгие годы без серьезных поломок.

Об этом пишет itsider, ссылаясь на исследования Consumer Reports и JD Power.

Согласно исследованию-рейтингу ведущего аналитического агентства Consumer Reports и JD Power, в перечень автомобилей с высоким уровнем надежности традиционно входят японские производители: Toyota, Honda и Mazda.

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Эти модели обладают высоким качеством сборки и минимальным количеством технических проблем в течение эксплуатации.

Автомобили, которые могут проездить более 20 лет — рейтинг

Toyota

Этот автомобиль служит символом долговечности в автостроении. Модели этого японского производителя регулярно попадают в перечень машин, эксплуатируемых более двух десятков лет.

Toyota Highlander / © motor1.com

В частности, Toyota Highlander служит своим владельцам более 20 лет.

Corolla особенно популярна среди украинских автомобилистов

А модели Corolla и Camry особенно популярны среди украинских автомобилистов благодаря простоте обслуживания и доступности запчастей.

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«Эти седаны выдерживают интенсивную эксплуатацию в различных климатических условиях без потери основных характеристик. Лидером рейтинга стал Toyota Land Cruiser 200, демонстрирующий исключительную устойчивость к сложным условиям эксплуатации», — говорят специалисты.

Honda / © Pixabay

Honda

Машины этой марки зарекомендовали себя как модели с исключительно долговечными двигателями.

Honda Accord

Honda Accord славится долговечностью и превосходит многих конкурентов.

А модели Honda Pilot и Honda CR-V тоже служат своим владельцам долгие годы. Civic, CR-V также заслуживают звания самых надежных автомобилей мира.

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Honda Pilot

Мазда

Mazda3 и Mazda CX-5 считаются одними из самых выносливых автомобилей на рынке.

Mazda3 / © Paultan

Это подтверждается низкими показателями обращений в сервисные центры. К тому же обслуживание самых надежных моделей Mazda обойдется в 300-500 долларов в год.

Напомним, летняя жара способна убить ваше авто. Речь уже шла о 5 неожиданных угрозах для машины.

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