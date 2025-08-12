Авто из Германии: какие модели не стоит покупать из-за высоких затрат на ремонт

Автомобиль / © pixabay.com

Немецкие автомобили традиционно считаются символом качества и надежности, но все модели оправдывают эту репутацию. По словам автомобильного эксперта Криса Пайла, некоторые популярные немецкие машины могут стать настоящим испытанием для владельцев из-за частых поломок и высоких затрат на ремонт.

Об этом пишет Go banking rates.

Среди наиболее проблемных моделей эксперт назвал Volkswagen Golf GTI, который, несмотря на популярность, имеет сложное управление и неисправности двигателя и коробки передач. По его словам, вождение этого автомобиля «морально изнуряющее», а ремонт «слишком дорогой и частый».

Также среди проблемных авто — Porsche Cayenne GTS. Этот роскошный внедорожник обладает высокими техническими характеристиками, но его двигатель и трансмиссия подвержены поломкам, а запчасти часто сложно найти, и они стоят очень дорого.

Mercedes-Benz CLC, выпускавшийся с 2008 по 2011 годы, также имеет ряд проблем, включая неожиданные неполадки тормозов и замятие рычага переключения передач. При этом ремонт зачастую возможен только в официальных дилерских центрах.

Audi RS6 Avant считается одним из самых проблемных немецких авто, которые быстро выходят из строя и нуждаются в постоянном ремонте. Эксперт отмечает, что часто такие автомобили продают дешевле из-за усталости владельцев от многочисленных поломок.

Таким образом, вопреки репутации немецкой инженерии, выбирая автомобиль этой марки, следует тщательно взвешивать не только внешний вид и характеристики, но и потенциальные затраты на обслуживание и ремонт.

