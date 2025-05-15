Авто молодых водителей взламывают гораздо чаще: результаты исследования указали на ошибку владельцев

Жертвами угонов авто становятся молодые владельцы / © Freepik

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Некоторые стандартные действия водителей провоцируют угон их автомобилей. Более того, обычно эти ошибки совершает именно молодежь, поэтому и страдает от изломов чаще.

Об этом говорится в результатах нового исследования британской компании Post Office, пишет vnedorozhnik.

Как отмечают исследователи, у поколения Z, то есть людей 17-24 лет, похищают автомобили в 36 раз чаще, чем у владельцев 55+.

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В Великобритании жертвами угонов авто за последние пять лет стал почти каждый двенадцатый водитель. Практически каждый пятый пострадавший — представитель молодого поколения. При этом доля возрастных автомобилистов составляет всего 0,5%.

«Наше исследование показывает, что угон автомобиля является источником беспокойства для многих водителей по всей стране, и молодые автомобилисты находятся в зоне особого риска», — комментируют результаты исследования специалисты.

Какую ошибку совершают владельцы авто

Среди основных причин уязвимости молодых водителей главное небрежное отношение к безопасности. Исследование показало, что только 42% новеньких автомобилистов запирают свои автомобили, когда оставляют их без присмотра. Из них только 27% установили сигнализацию или иммобилайзер. Каждый десятый молодой водитель вообще не принимает никаких мер безопасности.

В то же время среди водителей старше 55 лет, только каждый четвертый не запирает двери и не забирает ценные вещи с собой, 44% имеют установленную сигнализацию или иммобилайзер.

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Напомним, в Украине штрафуют за неправильную установку шин. Раньше назывались суммы, взимаемые с водителей.

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