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Авто молодых водителей взламывают гораздо чаще: результаты исследования указали на ошибку владельцев
Специалисты обнаружили, что молодые водители становятся жертвами угона автомобилей гораздо чаще, чем пожилые автомобилисты.
Некоторые стандартные действия водителей провоцируют угон их автомобилей. Более того, обычно эти ошибки совершает именно молодежь, поэтому и страдает от изломов чаще.
Об этом говорится в результатах нового исследования британской компании Post Office, пишет vnedorozhnik.
Как отмечают исследователи, у поколения Z, то есть людей 17-24 лет, похищают автомобили в 36 раз чаще, чем у владельцев 55+.
В Великобритании жертвами угонов авто за последние пять лет стал почти каждый двенадцатый водитель. Практически каждый пятый пострадавший — представитель молодого поколения. При этом доля возрастных автомобилистов составляет всего 0,5%.
«Наше исследование показывает, что угон автомобиля является источником беспокойства для многих водителей по всей стране, и молодые автомобилисты находятся в зоне особого риска», — комментируют результаты исследования специалисты.
Какую ошибку совершают владельцы авто
Среди основных причин уязвимости молодых водителей главное небрежное отношение к безопасности. Исследование показало, что только 42% новеньких автомобилистов запирают свои автомобили, когда оставляют их без присмотра. Из них только 27% установили сигнализацию или иммобилайзер. Каждый десятый молодой водитель вообще не принимает никаких мер безопасности.
В то же время среди водителей старше 55 лет, только каждый четвертый не запирает двери и не забирает ценные вещи с собой, 44% имеют установленную сигнализацию или иммобилайзер.
Напомним, в Украине штрафуют за неправильную установку шин. Раньше назывались суммы, взимаемые с водителей.
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