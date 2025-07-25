Авто тратит много топлива: проблема не в моторе, а в ваших привычках

Горючее / © Unsplash

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Знакомо ли вам ощущение, когда бензобак пустеет гораздо быстрее, чем ожидалось, даже если вы ездите привычными маршрутами? Причину мы часто ищем в горючем, двигателе или технических неисправностях, но настоящий виновник — привычки самого водителя.

Об этом пишет «Автопилот».

Как выяснилось, основная причина повышенного расхода горючего — не под капотом. Больше всего бензина теряется из-за стиля вождения: резкое ускорение со светофора, позднее торможение, неправильное использование коробки передач. Такой агрессивный подход может увеличить расходы до 40% в городском режиме. Это означает, что почти половина горючего «сгорает» только из-за желания вырваться вперед.

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Еще один распространенный миф — польза длительного прогрева двигателя. В действительности современным моторам достаточно 60 секунд. Работа на холостом ходу тратит больше горючего, чем запуск двигателя. К этому добавляются неправильно накаченные шины — если давление ниже нормы всего на 0,3 атмосферы, расход может возрасти на 5%.

Еще одна малозаметная, но затратная привычка — включенный кондиционер в пробках. На низких скоростях он существенно нагружает двигатель. Однако при скорости более 80 км/ч открытые окна создают аэродинамическое сопротивление, поэтому кондиционер становится более экономным выбором.

Специалисты советуют водителям изменить несколько простых привычек: плавно стартовать, тормозить двигателем, выключать мотор во время длительных остановок и следить за давлением в шинах. Это не только снизит расходы на горючее, но и продлит ресурс машины.

Если быть внимательнее за рулем — экономия станет ощутимой уже с первых недель. И ваш кошелек точно почувствует разницу.

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Напомним, ранее мы писали о том, что водителей могут оштрафовать за пустой бак: сколько придется заплатить.