Авто заносит на гололеде: что советуют водителям делать в первую секунду

Эксперты поделились критически важным советом для водителей, которые сталкиваются с заносами на льду. Они отмечают: большинство водителей инстинктивно делают ошибочное движение, которое только ухудшает ситуацию.

Об этом сообщило издание Express.

Управление автомобилем в мороз становится сложнее: покрытые льдом дороги уменьшают сцепление и могут привести к потере контроля. Морозы уже вызвали частые случаи скольжения авто, что нередко вызывает панику.

Эксперты опубликовали пошаговое объяснение, как действовать, когда машину начинает заносить. Они отметили: прежде всего нужно убрать ногу с газа и избегать резкого торможения. Внезапный нажим на тормоз блокирует колеса — и авто скользит еще сильнее.

Водителям советуют позволить машине самостоятельно сбавить скорость, а руль повернуть в сторону, куда сносит заднюю часть авто. Когда покрытие снова «возьмет» колеса, следует плавно выровнять движение.

Дополнительные советы дали и метеорологи: двигаться медленно, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и использовать низшие передачи, особенно на мостах, где невидимая гололедица случается чаще всего.

В британском AA добавляют: перед поездкой стоит проверить уровень топлива и заряд телефона. Во время движения — набирать скорость плавно, раньше переходить на более высокие передачи и вообще уменьшать скорость. Агрессивное вождение, резкое торможение и ускорение считают самыми распространенными причинами потери контроля.

Специалисты отмечают: если автомобиль попал на участок скрытого гололеда, важно сохранять спокойствие, не давить на тормоза и держать руль прямо, позволяя машине спокойно проехать скользкую часть дороги.

