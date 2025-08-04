40 800 гривен за повторное нарушение: кто из водителей рискует получить гигантский штраф

Какие водители рискуют получить гигантский штраф / © УНИАН

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В Украине растет количество нарушений ПДД, и многие водители до сих пор не знают о суровых наказаниях, ожидающих тех, кто садится за руль после лишения прав. Устаревшие представления о «символических» штрафах могут обернуться огромными финансовыми потерями и лишением удостоверения на многие годы.

Об этом пишет SUV News.

Серьезные последствия игнорирования запрета

Согласно статье 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях, временное лишение прав - это не формальность, а обязательный к исполнению запрет. Если водитель игнорирует это решение и все равно садится за руль, его ожидают следующие штрафы:

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Первое нарушение: 20 400 гривен .

Повторное нарушение: 40 800 гривен , а срок лишения прав может быть продлен до 7 лет .

Юристы отмечают, что многие водители до сих пор ошибочно считают, что за управление без прав им грозит лишь небольшой штраф в 510 гривен. Однако эта информация уже давно неактуальна. Законодательство изменилось, и повторное нарушение может обойтись в сумму, равную стоимости подержанного автомобиля. Чтобы избежать неприятных последствий, водителям рекомендуется внимательно следить за изменениями в законодательстве.

Напомним, украинские автолюбители часто считают, что лишение водительских прав происходит только в случае грубых нарушений, таких как вождение в нетрезвом состоянии или ДТП. Однако на самом деле отсутствие огнетушителя в салоне авто тоже может стать основанием для штрафа и даже временного аннулирования водительского удостоверения.