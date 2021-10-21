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600 тысяч пикапов мирового автопроизводителя проверят на наличие серьезного дефекта

600 тысяч пикапов мирового автопроизводителя проверят на наличие серьезного дефекта

Это коснется дизельных моделей Ram 2019 и 2020 года.

В США более 600 тысяч пикапов Ram, оснащенных 6,7-литровыми турбодизельными двигателями Cummins, проверят из-за проблем с неожиданными остановками.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) начала расследование этой ситуации из-за 22 жалоб и двух полевых отчетов о якобы остановки или потери движущей силы автомобилей.

Расследование охватывает машины 2500, 3500, 4500 и 5500 2019 и 2020 модельного года. В них будут проверять топливные насосы, которые, вероятно, были причиной остановок авто. В большинстве случаев проблема возникала на скорости свыше 40 км/ч, и транспортные средства выключались.

Это не первый случай, когда топливные насосы на дизельных пикапах Ram попадают под внимание. В 2020 году компания выпустила бюллетень технической службы для дилерских центров с просьбой предоставить отзывы о проблемах с двигателем в моделях 2018-2020 годов. По данным NHTSA, это помогло автопроизводителю усовершенствовать топливные насосы.

Сообщений об авариях, возникших в результате этой возможной проблемы, пока не было и автомобили не отозвали. Хотя внезапная остановка любого транспортного средства может быть потенциально опасной, особенно на загруженных автомагистралях.

Ранее сообщалось, что в США Tesla требуют отозвать свои автомобили.

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