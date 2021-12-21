Актуально для Украины: специалисты выяснили, какие электромобили наиболее выносливы в зимних условиях

В тестировании приняло участие 40 моделей.

Китайские эксперты провели масштабное исследование относительно электромобилей.

Об этом сообщает MyDrivers.

Так, они решили выяснить, какие "зеленые" машины наиболее выносливы в зимних условиях. Они проверили запас хода в 40 моделях при температуре -20 градусов.

Ни для кого не секрет, что на морозе аккумуляторы смартфонов разряжаются заметно быстрее, чем при нормальных условиях. То же самое происходит и с батареями электрических автомобилей.

Отмечается, что для испытаний электрокары полностью зарядили, выбрали экономический режим движения, максимальный уровень рекуперации, посадили внутрь водителя и одного пассажира и установили климат-контроль на 24 градуса.

Электрокары испытывали на городских дорогах и трассах, пытаясь при этом ехать плавно. В тот момент, когда отметка заряда аккумулятора достигла 0%, фиксировался пробег и сравнивался с заявленным документом. Поскольку емкость аккумуляторной батареи каждой модели разная, дальность хода в них тоже отличается. Но рейтинг составлен исключительно из фактической дальности хода и не учитывает емкость аккумуляторных батарей.

По результатам испытаний десятка лидеров выглядит так: первое место досталось модели Nio EC6, за ней следуют Xiaopeng P7, Zeekr 001, Nezha U, Gaohe HiPhi X, GAC Aion Y, Tesla Model Y, Geely Geometry C, Audi e-Tron и Volkswagen ID .4X. Следует сказать, что реальный запас хода очень серьезно отличался от заявленного. Так, лидер рейтинга показал примерно 50% паспортного запаса – 337 км против 615 км. В то же время, самый популярный в Китае электрокар Hongguang Mini EV показал лучший результат в этой сфере – он проехал 100 км при заявленных 170 км.

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