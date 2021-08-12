Американцы представили маленький кемпер, который может заряжать электрокар

Boulder имеет спальные места, кухня и душ.

Американская компания Colorado Teardrops создала компактный кемпер Boulder, который может заряжать электрические автомобили.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Кемпер призван увеличивать запас хода электрокаров, чтобы загородные путешествия стали для их владельцев более доступными. Он имеет аккумулятор на 75 кВт-ч, который может заряжать электромобиль с помощью быстрого зарядного устройства постоянного тока. Однако это можно делать только, когда транспортное средство и прицеп неподвижные.

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Boulder разработан из легких и прочных материалов, чтобы компенсировать высокий вес аккумуляторов. Поэтому удалось сделать его весом всего 885 килограммов. Трейлеру также оптимизировали аэродинамику, что позволило уменьшить коэффициент сопротивления и обеспечить максимальный запас хода для электромобиля, который буксирует его.

Интерьер утепленный и оснащен огромным матрасом и двумя кроватями, на которых могут спать четыре человека. Также внутри можно установить стол, там есть розетки, а в задней части – выдвижная внешняя кухня. Несмотря на очень компактные размеры, Boulder еще имеет душ с горячей водой и систему климат-контроля в салоне.

Colorado Teardrops говорят, что кемпер может буксировать даже небольшая машина с четырехцилиндровым двигателем. Трейлер стоит 550 00 долларов, но за авансовый взнос в 10 000 долларов можно снизить цену до 45 тысяч.

Ранее сообщалось, что на продажу выставили культовый кемпер Chevrolet за 18 000 долларов.

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