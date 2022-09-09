Американцы составили рейтинг самых дешевых электромобилей с запасом хода не менее 400 км

В США специалисты назвали топ-8 дешевых "зеленых" машин, которые могут проехать 400 км и больше.

В частности, речь идет о моделях, стоимость которых составляет менее 50 тысяч долларов.

Соответствующий рейтинг составили эксперты ресурса Insider.

Итак, вашему вниманию список этих моделей, их запас хода и стоимость.

Chevrolet Bolt EV (2023 модельного года). Цена: $25 600. Запас хода: 416 км; Hyundai Kona Electric (2022). Цена: $34 000. Запас хода: 415 км; Toyota BZ4X (2023). Цена: $42 000. Запас хода: 405 км; Volkswagen ID.4 Pro (2023). Цена: $42 495. Запас хода: 442 км; Hyundai Ioniq 5 SE (2022). Цена: $44 000. Запас хода: 487 км; Tesla Model 3 (2022). Цена: $46 990. Запас хода: 437 км; KIA EV6 (2022). Цена: $47 500. Запас хода: 499 км; Polestar 2 (2023). Цена: $48 400. Запас хода: 434 км.

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