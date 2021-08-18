Американцы создали конструктор для переоборудования своего авто в кемпер

Комплект VanLab стоит от 3 999 долларов.

Американская компания VanLab создала набор готовых компонентов, из которых можно переоборудовать свой автомобиль в кемпер.

Об этом сообщает сайт Motor1.

В США дома на колесах сейчас чрезвычайно популярны. В них можно выехать на пикник за город или даже поехать в далекое путешествие. С ростом популярности такого отдыха все больше людей начали отказываться от дорогих автодомов в пользу тех, которые можно создать самому.

VanLab сделала компоненты интерьера именно для таких мастеров, которые просто надо собрать между собой.

"Так много людей хотят попробовать жизни в фургоне, но не имеют средств или возможности изменить свое авто. Мы хотим расширить возможности людей в их стремлениях работать с любого места, видя эту замечательную страну, предоставив первый в своем роде комплект для мобильных фургонов ", — сказал директор VanLab Ян Фитженри.

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В набор входят изделия из дерева и фурнитура для создания шкафов, столешниц, скамеек и столов, которые крепятся к деревянному полу. Разобраться в том, как монтировать компоненты покупатели смогут всего за пару дней.

Доступны различные конфигурации размещения печи, мойки, холодильника, или это все можно соединить, чтобы увеличить пространство. Также в набор входит встроенная электропроводка с выключателями, предохранителями и другими электрическими компонентами.

Комплекты специально созданные для конкретных фургонов. Сейчас с ними можно переоборудовать небольшие микроавтобусы Nissan NV200, Chevrolet City Express и Ford Transit с длинной колесной базой. Сейчас разрабатывается набор для Mercedes-Benz Sprinter с короткой базой и микроавтобусов среднего размера.

Компоненты для небольших микроавтобусов небольшого размера можно переоборудовать для размещения односпальной кровати, тогда как в комплекте для Transit есть место для большой кровати размера "queen-size". Все наборы имеют детали для оборудования места для хранения воды.

Цена комплекта различается в зависимости от комплекта и функций. Стоимость набора для небольших микроавтобусов стоит от 3 999 долларов США, а для Transit — от 7 995 долларов. Все наборы сейчас доступны для заказа на сайте VanLab.

VanLab

Ранее сообщалось, что компания Redarc представила кемпер Toyota Tacoma, который может заряжать различные электрические устройства.

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