Американцы создали уникальный электрический кемпер, который можно сделать шестиколесным

Его фары можно отсоединить и использовать, как фонари.
Американская компания Canoo представила концепт электрического кемпера Anyroad, который можно сделать шестиколесным.
Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Anyroad — это двухместный автомобиль, который является внедорожником, домом на колесах и городским автомобилем. Его прицеп можно присоединить к корпусу машины, что добавит дополнительные два колеса.
Прицеп интегрируется в корпус, что позволяет сделать электрокар проще и плавнее в управлении по сравнению с тем, если бы авто буксировало его. Это также должно позволить ему комфортно чувствовать себя в городе.
Прицеп на самом деле является палаточным модулем. Он оснащен кроватью на двух человек, багажным отделением и столом, который складывается и имеет место для хранения продуктов и столовых приборов. По желанию фары Anyroad можно отсоединить и использовать их, как переносные фонари.
Кемпер поставляется с двойными двигателями и двумя аккумуляторами. Вторичный аккумулятор расположен в прицепе, поэтому его можно использовать для зарядки буксировочного автомобиля, а еще он добавляет запас хода, который в целом составляет 966 км.
Отсоединение прицепа позволит сделать электрокар удобным для ежедневных поездок по городу, а сам палаточный модуль можно было бы разместить в обычном гараже, так как он имеет небольшие размеры.
К сожалению, производить такой кемпер Canoo вряд ли собираются. Сейчас они планируют выпуск нескольких различных моделей, которые пока на стадии тестирования и разработки, поэтому маловероятно, что Anyroad увидит свет.
Ранее сообщалось, что Ford превратил популярный фургон на кемпер.