Американцы создали уникальный электрический кемпер, который можно сделать шестиколесным

Его фары можно отсоединить и использовать, как фонари.

Американская компания Canoo представила концепт электрического кемпера Anyroad, который можно сделать шестиколесным.

Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Anyroad — это двухместный автомобиль, который является внедорожником, домом на колесах и городским автомобилем. Его прицеп можно присоединить к корпусу машины, что добавит дополнительные два колеса.

Прицеп интегрируется в корпус, что позволяет сделать электрокар проще и плавнее в управлении по сравнению с тем, если бы авто буксировало его. Это также должно позволить ему комфортно чувствовать себя в городе.

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Прицеп на самом деле является палаточным модулем. Он оснащен кроватью на двух человек, багажным отделением и столом, который складывается и имеет место для хранения продуктов и столовых приборов. По желанию фары Anyroad можно отсоединить и использовать их, как переносные фонари.

Кемпер поставляется с двойными двигателями и двумя аккумуляторами. Вторичный аккумулятор расположен в прицепе, поэтому его можно использовать для зарядки буксировочного автомобиля, а еще он добавляет запас хода, который в целом составляет 966 км.

Отсоединение прицепа позволит сделать электрокар удобным для ежедневных поездок по городу, а сам палаточный модуль можно было бы разместить в обычном гараже, так как он имеет небольшие размеры.

К сожалению, производить такой кемпер Canoo вряд ли собираются. Сейчас они планируют выпуск нескольких различных моделей, которые пока на стадии тестирования и разработки, поэтому маловероятно, что Anyroad увидит свет.

autoevolution.com

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