Американец будет судиться с Mercedes-Benz из-за двери кроссовера, которая отрезала ему палец

Американец будет судиться с Mercedes-Benz из-за двери кроссовера, которая отрезала ему палец

В быту теперь у него возникает много трудностей.

Американец подал в суд на Mercedes-Benz из-за двери, отрезавшей ему палец.

Об этом сообщает Carcomplaints.

Так, мужчина по имени Ричард Дж.Кастигар-младший из Аризоны утверждает, что автоматические доводчики дверей на кроссовере Mercedes-Benz GLE 450 стали причиной тяжелого увечья – мужчина держал правую руку на центральной стойке в момент закрывания двери и створка оторвала верхнюю половину большого пальца.

Отмечается, что автодоводчики дверей – опция для американских Mercedes-Benz GLE, которая стоит 550 долларов. Истца возмущает, что автопроизводитель не позаботился о защитных системах – у кроссовера нет датчиков, которые не позволят двери раздавить палец или прищемить руку.

Мистер Кастигар-младший требует, чтобы «Mercedes-Benz прекратил рекламировать и продавать автомобили с автодоводчиками», пока система не будет дополнена такими датчиками. Травматическая ампутация части фаланги большого пальца не только стала стрессом для мужчины, но и лишила его дохода – по оценкам Кастигара-младшего, потери в заработной плате составят по меньшей мере 500 тысяч долларов.

Есть и иные трудности – "мужчина теперь вынужден полагаться на свою жену, которая помогает сходить в туалет, принять душ, почистить зубы, одеться и застегнуть рубашку. Потерпевшему трудно держать ручку, принимать пищу, завязывать шнурки, пользоваться инструментами и помогать с домашними делами", – говорится в иске к Mercedes-Benz.

Читайте также:

Засмотрелся на электронную сигарету: в США подросток протаранил дом на Honda Accord (видео)

Ford продал легендарный внедорожник Bronco за полмиллиона долларов и отправил деньги на благотворительность

Ждать придется три года: обновленная версия культового Mercedes-Benz вызвала безумный спрос