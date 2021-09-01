Американские специалисты назвали самые надежные новые автомобили 2021-го модельного года

Исследование охватывает первые 90 дней владения новой машиной.

Эксперты составили рейтинг автомобилей по надежности, которые были выпущены в 2021 году.

Соответствующий список опубликовали специалисты американского издания JDPower, передает CarandDriver.

Так, соответствующее исследование охватывает первые 90 дней владения новым автомобилем и включает ответы более 110 тысяч человек, которые приобрели или арендовали автомобиль 2021 модельного года.

Отмечается, в опрос включены все основные автопроизводители на рынке США, за исключением Tesla, которая, согласно J.D.Power, не предоставляет отчеты в некоторых штатах. Итак первая строчка досталась автомобилям Ram с результатом 128 проблем на 100 автомобилей (PP100). Второе место с результатом 139 PP100 занимает Dodge, за ним следуют Lexus и Mitsubishi с результатом 144 PP100. Замыкает пятерку лидеров KIA с показателем 146 PP100.

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Интересно, что лучшим из худших является Alfa Romeo с результатом 204, за ним следуют Volvo с 210 и Volkswagen с 213 проблемами на 100 автомобилей. Вторым наихудшим является Audi с огромным падением до 240, но при довольно забавной иронии судьбы Chrysler оказался внизу списка.

JD Power

В 2021 году J.D.Power отмечает, что улучшение на 2% по сравнению с прошлым годом несколько ниже, чем в среднем на 3% в годовом исчислении за последнее десятилетие. Исследование указывает на разочарование клиентов в технологиях, которые стали катализатором изменений, в частности на трудности с подключением смартфонов к информационно-развлекательным системам, которые с каждой минутой кажутся все более сложными.

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