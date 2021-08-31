Американский стартап для испытания погрузил свой электрокар в воду: видео

R1T сможет преодолевать водоемы глубиной по меньшей мере в один метр.

Американский стартап Rivian показал испытания своего флагманского электрического пикапа R1T в воде.

Видео опубликовал на своей странице в Twitter генеральный директор компании Роберт Скариндж.

Ролик был снят, кажется, вблизи завода автопроизводителя в штате Иллинойс. Точную глубину воды трудно сказать, но она находится на уровне фар электрокара.

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Автомобиль в высоту имеет около двух метров, поэтому можно увидеть, что он проезжает через минимум метр воды, если не больше.

Rivian начнет поставки R1T уже в сентябре, поэтому сейчас активно занимается его рекламой. Видео с проездом R1T через водоем тоже является своеобразной частью маркетинга.

Кроме того, поставки автомобиля немного задержались, поэтому компании нужно было успокоить раздраженных владельцев бронирований и поделиться новостями о прогрессе производства и особенности машины.

Our engineers going for a quick dip! pic.twitter.com/1FYukLXXZl — RJ Scaringe (@RJScaringe) August 29, 2021

Ранее сообщалось, что Rivian высмеял гендиректор Tesla Илон Маск.

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