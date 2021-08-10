Apple может создать свой будущий электрокар совместно с мировым производителем техники – СМИ

Компания может использовать для автомобиля более безопасные аккумуляторы.

Компания Apple ведет переговоры с LG и еще несколькими корейскими производителями комплектующих по поставкам важных деталей для их будущего электрического автомобиля.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Технологический гигант возобновил работу над своим автомобильным проектом в конце прошлого года и он был близок к созданию совместного предприятия с Hyundai. Сейчас же стало известно, что Apple ведет переговоры со многими корейскими компаниями.

Отраслевые источники утверждают, что Apple встречалась с SK Innovation, ведущим производителем аккумуляторов для электромобилей, а также с LG Electronics.

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Сейчас совместное предприятие LG и Magna International, на котором создают электрический силовой агрегат LG Magna, имеет наибольшие перспективы работать над первым в истории электромобилем Apple.

"Официальные лица Apple были в Корее для деловых переговоров с их корейскими партнерами в секторе полупроводников и дисплеев ... Насколько мне известно, Apple разговаривала с LG, SK и Hanwha, но переговоры еще на ранних стадиях», — сообщил источник.

Есть также информация, что Apple рассматривает возможность использования литий-железо-фосфатной батареи, которая может быть более безопасной, чем литий-ионные аккумуляторы, что используются большинством производителей автомобилей.

Говорят, что эти батареи реже перегреваются и стоят дешевле. Однако они работают не так хорошо при низких температурах, как литий-ионные аккумуляторы. Если Apple все-таки выберет батареи такого типа, то, вероятно, она будет искать их в Китае, поскольку корейские компании пока не производят такие батареи.

Ранее сообщалось, что Apple отказалась производить электромобиль совместно с KIA и Hyundai.

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