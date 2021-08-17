Австралийцы превратили Toyota Tacoma на кемпер, который сможет заряжать электронные устройства

Австралийцы превратили Toyota Tacoma на кемпер, который сможет заряжать электронные устройства

Также пикапу установили новые шины и увеличили клиренс.

Австралийская компания Redarc представила свою версию Toyota Tacoma, который получил уникальную систему, позволяющую заряжать различные устройства.

Об этом сообщает сайт New Atlas.

Главной особенностью обновленного пикапа является специальный бокс от фирмы Mits Alloy, в котором размещена электрическая система Redarc, что дает кемперу достаточно энергии, чтобы можно было жить вне сети.

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Система сосредоточена вокруг двойных аккумуляторов на 120-ah, которые управляются с помощью цветных дисплеев Redarc RedVision. В них можно настраивать систему и узнавать информацию о батарее и другие полезные данные.

Благодаря системе Redarc в кемпере можно заряжаться от входов постоянного, переменного тока и солнечного света.

Также пикапу установили новые шины Falken WildPeak AT3 265/75R16, добавили еще больше дорожного просвета и заднюю подушку безопасности DayStar. Кроме того, он получил лебедку Warn VR 10-S, багажник на крыше Front Runner с жесткими светодиодами, передний бампер CBI и 30-дюймовую световую панель.

Tacoma для путешествий полностью представят в конце этого года на нескольких выставках.

Ранее сообщалось, что американцы представили маленький кемпер, который может заряжать электрокар.

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