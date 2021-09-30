Австралийский врач использует для спасения людей свой Nissan GT-R

Он захотел, чтобы его спорткар получил статус автомобиля экстренной службы.

Австралийский врач Майкл Ливингстон использует свой Nissan GT-R, чтобы успевать к пациентам.

Об этом сообщает ABC News.

Мужчина курирует клиники в двух городах в Австралии. Из-за этого он использует спорткар, чтобы чрезвычайных ситуациях очень быстро добраться из одного места в другое.

В начале этого года годовалый ребенок болел бронхитом и нуждался в неотложной помощи. Врач, который на тот момент был в 30 минутах езды, был вынужден ехать на полной скорости, чтобы спасти новорожденного. К счастью, он прибыл вовремя, и с ребенком все хорошо.

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В то же время такие случаи заставляют Ливингстона сильно рисковать. Кроме получения штрафов за превышение скорости, существует также вероятность, что может произойти несчастный случай. Он может избежать этого, если его машину признают автомобилем скорой помощи.

Поэтому он подал заявку на получение для своего GT-R статуса автомобиля экстренной службы. В Австралии такая лицензия позволяет авто оснащаться огнями и сиренами, которые можно использовать во время реагирования на чрезвычайные ситуации. Утверждены водители проходят обучение по их эксплуатации и освобождаются от соблюдения определенных правил дорожного движения.

Однако Министерство транспорта страны отказало в удовлетворении запроса врача, ссылаясь на то, что "водители-мужчины чаще ездят на высоких скоростях и рискованно себя ведут".

Представитель Департамента транспорта заявил, что заявки, как правило, одобряются, только если транспортные средства входят в сеть государственных служб экстренной помощи.

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