Авто, которые "имитируют Шахеды": в Раду подали новый законопроект о штрафах за громкий выхлоп

Законопроект о штрафах за громкий выхлоп / © Unsplash

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В Верховную Раду Украины подали новый законопроект против авто и мотоциклов, которые имеют громкий прямоточный выхлоп и напоминают звуки «Шахедов».

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

В Раде зарегистрировали законопроект против громкого выхлопа авто и мотоциклов

В украинском парламенте получили законопроект №15358, направленный на усиление ответственности за управление транспортными средствами, превышающими допустимый уровень шума.

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Документ предусматривает введение жестких санкций против водителей автомобилей и мотоциклов, намеренно модернизирующих выхлопные системы.

Ярослав Железняк пишет, что во время войны эти звуки похожи на дроны, которых пугаются гражданские, дети и ветераны, которые возвращаются с войны.

«Это уже не просто вопрос комфорта. Во время войны такие звуки часто похожи на дроны. Граждане и дети пугаются, ветераны могут получать ПТСР-триггеры, а ПВО и полиция отвлекаются от реальных угроз. Я уже не говорю о том, что ночью спать с открытым окном почти невозможно тем, кто живет рядом с большими улицами».

В законопроекте предлагаются такие штрафы для владельцев авто и мотоциклов с громким выхлопом:

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штрафы в мирное время: 500 необлагаемых налогом минимумов граждан — 8500 грн, повторно — 17 000 грн;

во время военного положения: за первое нарушение — 17 000 грн, повторно — 34 000 грн;

за повторное нарушение во время войны — обязательное лишение прав на 3-6 месяцев.

В частности, в законопроекте предлагают Минздраву и профильному министерству установить четкие шумовые нормы, отдельно для ночи с 22:00 до 08:00.

«После нашего закона будет так: хочешь реветь — поезжай на трек или за город. В населенных пунктах должны быть правила для всех», — добавляет Железняк.

Пока на сайте Верховной Рады пока нельзя просмотреть проект закона и пояснительную записку к нему.

Штрафы за заезд на ямы: как не получить такое наказание

Напомним, из-за неудовлетворительного состояния украинских дорог водители часто повреждают авто, но полиция обычно штрафует самих водителей вместо фиксации дорожных условий.

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Балансодержатели дорог системно используют предупредительные знаки как юридическую защиту, чтобы переложить ответственность на водителя и избежать ремонта или возмещения ущерба. Манипулятивное применение ПДД приводит к тому, что суды часто автоматически признают водителей виновными, полностью освобождая дорожные службы от ответственности.

Однако судебная практика доказывает, что водители могут закрыть производство против себя и получить полное возмещение имущественного и морального ущерба. Для этого необходимо доказать вину балансодержателя из-за ненадлежащего состояния дороги. Успех в суде зависит от правильной фиксации обстоятельств: измерение глубины выбоин, фотофиксация места ДТП, подтверждение отсутствия предупредительных знаков и обязательное составление акта обследования участка дороги.

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