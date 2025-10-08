Авто, которые "не убить": названы бренды, проходящие тысячи километров без ремонта

Водитель / © pixabay.com

Масштабный анализ, проведенный американской аналитической платформой iSeeCars, подтвердил бесспорное лидерство японских производителей по вопросу автомобильной долговечности. Исследование, охватившее миллионы автомобилей, проданных в США, определило, какие марки чаще всего преодолевают рубеж в 400 000 км (приблизительно 250 000 миль) без серьезных неисправностей.

Об этом пишет MMR.

Toyota — абсолютный чемпион

Рейтинг возглавила Toyota, показатель которой почти в четыре раза превысил средний результат по рынку. По данным iSeeCars, 17,8% автомобилей этой марки достигли отметки в 400 тысяч километров, в то время как средний показатель рынка составляет всего 4,8%.

Вся «элита надежности» сформирована исключительно японскими брендами. За Toyota следуют Lexus (12,8%), Honda (10,8%) и Acura (7,2%). Эти четыре марки стали единственными, чьи результаты превысили средний показатель долговечности.

Где провалился немецкий премиум

Исследование выявило неожиданно слабые результаты среди немецких производителей, традиционно ассоциирующихся с качеством. Немецкие бренды значительно отстали от японских лидеров, а некоторые, как Mercedes-Benz (18 место), Porsche (24-е), BMW (26-е) и Volkswagen (27-е), оказались в нижней части списка. Audi закрыла рейтинг на 28-й позиции.

Худшую статистику продемонстрировали Mini, Maserati и Jaguar, среди которых не обнаружили ни одного автомобиля, достигшего пробега более 400 000 км.

Таким образом, iSeeCars подтвердило, что японские марки остаются синонимом долговечности, и в условиях роста цен на обслуживание покупка модели Toyota или Honda является не только практичным, но и наиболее долговременным решением.

Напомним, покупка б/у авто может превратиться в настоящую лотерею, особенно если продавец скрывает, что машина годами работала в такси. Специалисты рассказали о шести главных признаках, которые помогут разоблачить «убитый» автомобиль и уберечь себя от дорогостоящего ремонта в будущем.

Раньше мы писали о том, что некоторые двигатели не выдерживают даже 100 тысяч километров пробега — их ремонт может стоить владельцам очень дорого.