Авто с облаками в красном круге: что означает новый дорожный знак

Новый дорожный знак «авто с облаками» / © Авто24

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В Нидерландах официально появился новый дорожный знак Zero Emission Zone, на котором изображены авто с облаками в красном круге. Он означает экологичную зону или зону с нулевым уровнем выбросов.

Об этом сообщает Avto24.

Что известно о новом дорожном знаке

Ранее муниципалитеты страны использовали разные варианты обозначения экологических зон. Это нередко вводило водителей в заблуждение, поэтому власти нашли способ решить эту проблему.

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Официально этот символ появился в Нидерландах еще 1 января 2026 года. Однако муниципалитетам дали шесть месяцев на демонтаж старых обозначений и установку новых. И с 1 июля в стране ввели единую маркировку.

Что изображено на новом знаке

Новый дорожный знак Zero Emission Zone представляет собой белый щит с надписью ZONE, красный круг и стилизованный автомобиль с выхлопными газами. Однако основное значение имеет не сам знак, а информационные таблички под ним, определяющие, для каких транспортных средств действуют ограничения.

Действие знака распространяется на два типа зон:

Первый вариант — традиционная экологическая зона (ограничивают движение транспортных средств с высокими выбросами). В зависимости от города запрет может распространяться на грузовики, автобусы, фургоны, а в отдельных случаях и на легковые дизельные автомобили.

Второй вариант — зона с нулевыми выбросами (Zero Emission Zone). Она значительно строже, однако в настоящее время касается преимущественно коммерческого транспорта. В перспективе в таких районах смогут работать, прежде всего, электромобили или автомобили на водородных топливных элементах. Переход к этим требованиям происходит постепенно и продлится до 2030 года.

Для водителей легковых автомобилей никаких новых правил не ввели. Запрет на въезд возможен только тогда, когда это предусмотрено местными правилами.

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© Авто24

Штраф за загрязнение окружающей среды

Соблюдение правил контролируют камеры считывающие номерные знаки транспортных средств, и если автомобиль не отвечает требованиям конкретной зоны, владелец получает штраф.

Стоимость штрафа в зоне нулевых выбросов составляет:

130 евро для фургонов

320 евро для грузовиков

Однако для отдельных категорий транспорта предусмотрены исключения, в частности для исторических автомобилей старше 40 лет, а также транспортных средств, специально оборудованных для перевозки людей с инвалидностью.

Напомним, ранее мы рассказывали о редком дорожном знаке, на котором изображены четыре черных точки на белом фоне .

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