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Авто с облаками в красном круге: что означает новый дорожный знак
Украинцам, пересекающим границу страны, следует помнить, что новый знак еще не означает запрета на въезд. Ключевые значения имеют дополнительные таблички под ним.
В Нидерландах официально появился новый дорожный знак Zero Emission Zone, на котором изображены авто с облаками в красном круге. Он означает экологичную зону или зону с нулевым уровнем выбросов.
Об этом сообщает Avto24.
Что известно о новом дорожном знаке
Ранее муниципалитеты страны использовали разные варианты обозначения экологических зон. Это нередко вводило водителей в заблуждение, поэтому власти нашли способ решить эту проблему.
Официально этот символ появился в Нидерландах еще 1 января 2026 года. Однако муниципалитетам дали шесть месяцев на демонтаж старых обозначений и установку новых. И с 1 июля в стране ввели единую маркировку.
Что изображено на новом знаке
Новый дорожный знак Zero Emission Zone представляет собой белый щит с надписью ZONE, красный круг и стилизованный автомобиль с выхлопными газами. Однако основное значение имеет не сам знак, а информационные таблички под ним, определяющие, для каких транспортных средств действуют ограничения.
Действие знака распространяется на два типа зон:
Первый вариант — традиционная экологическая зона (ограничивают движение транспортных средств с высокими выбросами). В зависимости от города запрет может распространяться на грузовики, автобусы, фургоны, а в отдельных случаях и на легковые дизельные автомобили.
Второй вариант — зона с нулевыми выбросами (Zero Emission Zone). Она значительно строже, однако в настоящее время касается преимущественно коммерческого транспорта. В перспективе в таких районах смогут работать, прежде всего, электромобили или автомобили на водородных топливных элементах. Переход к этим требованиям происходит постепенно и продлится до 2030 года.
Для водителей легковых автомобилей никаких новых правил не ввели. Запрет на въезд возможен только тогда, когда это предусмотрено местными правилами.
Штраф за загрязнение окружающей среды
Соблюдение правил контролируют камеры считывающие номерные знаки транспортных средств, и если автомобиль не отвечает требованиям конкретной зоны, владелец получает штраф.
Стоимость штрафа в зоне нулевых выбросов составляет:
130 евро для фургонов
320 евро для грузовиков
Однако для отдельных категорий транспорта предусмотрены исключения, в частности для исторических автомобилей старше 40 лет, а также транспортных средств, специально оборудованных для перевозки людей с инвалидностью.
Напомним, ранее мы рассказывали о редком дорожном знаке, на котором изображены четыре черных точки на белом фоне .