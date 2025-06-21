Авто с проблемным двигателем: пятерка моделей, часто ломающихся в Украине

Двигатель автомобиля / © pixabay.com

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Покупка автомобиля является серьезным финансовым соглашением, где надежность двигателя имеет решающее значение. В 2025 году украинский рынок наполнен разнообразными моделями, поэтому следует обратить внимание на то, какие типы двигателей могут вызвать неприятности уже в первые годы использования.

Издание SUV News, на основе отзывов владельцев авто в Украине и результатов тестов, опубликовало подборку пяти наименее надежных двигателей.

Первое место — Volkswagen 1.4 TSI (EA111, 2005–2015)

Двигатель 1.4 TSI (EA111) от Volkswagen — один из самых проблемных двигателей в линейке. Он ставился на популярные модели, такие как Golf, Jetta и Tiguan, но часто доставлял владельцам неприятности.

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По информации TСН.ua, главные неприятности связаны с цепью ГРМ (цепь газораспределительного механизма — Ред .), — она часто выходит из строя уже после 50 тысяч километров пробега. Еще одна характерная проблема — чрезмерный расход масла, который может достигать целого литра на тысячу километров.

Владельцы этих авто также часто жалуются на поломки турбины и дорогостоящие ремонты, которые могут стоить до 1,5 тысяч долларов.

Даже после обновления двигателя в 2012 году, немного улучшившего ситуацию, этот мотор остается неудачным вариантом при покупке подержанного авто в Украине.

Основные причины ненадежности этого двигателя:

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быстрый износ цепи ГРМ,

лишний расход масла,

высокая стоимость ремонта турбины.

Второе место — Renault 1.5 dCi (K9K, 2001-2018)

Эти двигатели можно встретить на Renault Logan, Duster, Sandero и Nissan Almera. Они нуждаются в особом внимании к качеству топлива. Как сообщает TСН.ua, наиболее часто возникают проблемы с топливными форсунками и турбокомпрессором — они нередко выходят из строя уже до 80 тысяч километров пробега.

Владельцам таких автомобилей следует быть готовыми к возможным проблемам с системой впрыска и турбонаддувом, которые могут значительно ударить по карману при ремонте.

Согласно отзывам на AUTO.RIA, у этих авто отсутствует надежный датчик уровня масла, что приводит к «смазочной голодовке» и другим серьезным поломкам.

Ремонт с такими двигателями часто обходится от тысячи до двух тысяч долларов, что делает его не лучшим выбором для ищущих экономичный вариант.

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Основные причины ненадежности:

чрезмерная требовательность к качеству топлива,

постоянные проблемы с топливными форсунками,

отсутствие специального щупа для проверки уровня смазки, что затрудняет уход.

Третье место — BMW N47 (2.0 Diesel, 2007–2017)

Дизельные двигатели этой серии можно встретить на моделях 1-Series, 3-Series и X3.

Как сообщает UNIAN, цепь ГРМ здесь часто выходит из строя уже до 70 тысяч километров пробега. Особую проблему составляет его замена — из-за сложной конструкции работа может стоить до двух тысяч долларов.

Дополнительные заботы создает повышенный расход смазки и ненадежность турбокомпрессора. Владельцы этих авто регулярно сталкиваются с дорогими ремонтами, что делает N47 не лучшим выбором на подержанном рынке.

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Основные причины ненадежности этих двигателей:

преждевременный износ цепи ГРМ,

высокий расход масла,

ненадежная турбина.

Четвертое место — Fiat 1.3 MultiJet (2003–2018)

Такие двигатели использовались в автомобилях марки Panda, Punto и некоторых моделях Opel (например, Corsa). Их репутация ненадежных связана с проблемой в работе системы EGR и турбонаддувом.

По данным WhatCar, EGR-клапан часто выходит из строя уже до 60 тысяч километров пробега, а турбокомпрессор может потребовать замены еще раньше. Особенно это актуально для Украины, где эти автомобили пользуются спросом среди покупателей подержанного транспорта.

Владельцы регулярно сталкиваются с высокими затратами на обслуживание — ремонт отдельных узлов может обойтись до 1,2 тысяч долларов. Как свидетельствуют отзывы на AUTO.RIA, двигатель очень чувствителен к качеству топлива, что дополнительно увеличивает риск возникновения проблем.

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Основные недостатки:

ненадежный EGR-клапан,

быстрый выход из строя турбины,

значительные затраты на ремонт.

Пятое место — Nissan 1.2 DIG-T (2013–2019)

Этот бензиновый двигатель устанавливался на автомобили таких марок, как Nissan Qashqai и Juke.

Согласно данным WhatCar, этот двигатель испытывает ряд характерных проблем. Чаще владельцы сталкиваются с неисправностями турбокомпрессора и повышенным расходом масла, которые могут привести к серьезным поломкам уже после 50-70 тысяч километров пробега. Дополнительные хлопоты создает ненадежная система впрыска топлива, ремонт которой часто обходится более тысячи долларов.

Несмотря на популярность этих моделей среди украинских покупателей в 2025 году, сам двигатель остается самым слабым звеном.

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Основные причины ненадежности:

быстрый выход из строя турбины,

значительное потребление масла,

высокие затраты на восстановление рабочих характеристик.

Как защитить себя от неприятностей с некачественными двигателями

Чтобы не тратить немало средств на дорогостоящие ремонты, эксперты советуют перед покупкой подержанного авто проверять его историю обслуживания, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно проводить техническое обслуживание и обращать внимание на отзывы других покупателей и результаты тестирования.

Кроме того, перед покупкой автомобиля покупателям следует провести полную диагностику двигателя на СТО.

Напомним, ранее ТСН.ua писал о том, как проверить пробег подержанного авто.

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